“Inter puoi vincere ovunque!” | Le parole dell’ex calciatore!

Gli elogi ai nerazzurri arrivano anche dall’ex campione Youri Djorkaeff, per lui Marcus Thuram è davvero un campione!

Da ormai più di un anno i complimenti per la squadra di Simone Inzaghi sono stati molteplici. Diverse personalità del mondo del calcio hanno elogiato il lavoro di Inzaghi e sottolineato la forza di questa Inter. Molti giornalisti ma anche molti ex giocatori, interisti e non. Recentemente un altro ex campione interista si è congratulato con la nuova Inter. Stiamo parlando di Youri Djorkaeff, attaccante dei nerazzurri dal 96 al 99, che ha contribuito alla vittoria della coppa Uefa del 1998.

Djorkaeff: “Anti Inter? Non credo”

Nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante francese si è espresso sulle sorti del campionato e sulle possibilità che qualcuno possa strappare il titolo all’Inter. Dopo queste prime giornate la squadra che potrebbe avere più possibilità sembra essere la Juventus di Thiago Motta. Djorkaeff ha commentato così lo scontro tra le due rivali: “Non credo, perché l’Inter è veramente forte. Non è una questione di Juventus o di altre squadre. Solo l’Inter può perdere il campionato, ma mi pare difficile: è una squadra rodata, sicura e ben organizzata“. Youri ha poi aggiunto che secondo lui i nerazzurri possono iniziare un ciclo di scudetti da culminare con la vittoria della Champions League.

Arrivano i complimenti anche a Thuram

Non poteva mancare la domanda sul nuovo attaccante francese dell’Inter: Marcus Thuram. Djorkaeff si è detto per nulla sorpreso dalle prestazioni di Thuram, conosceva benissimo l’attaccante figlio d’arte. Secondo lui, Milano è il posto adatto per la crescita del giocatore attualmente capocannoniere della Serie A. “Marcus oggi si trova nel ruolo dell’attaccante che deve sempre fare gol. Magari è una situazione po’ nuova per lui, ma deve abituarsi e lo sta facendo nel modo giusto, trasmettendo gioia di giocare e voglia di lottare“.