IO ME NE VADO, NON VOGLIO RESTARE QUI | Addio Lazio, non si torna più indietro: fallimento totale

La decisione sarebbe stata presa definitivamente: andrà via dalla Lazio. Una delusione troppo grande per lui

La stagione della Lazio è stata sicuramente dal doppio volto. Infatti, la squadra biancoceleste aveva iniziato alla grande il campionato, con una serie di risultati positivi che, addirittura, l’aveva proiettata in zona scudetto. Una squadra che era capace anche di esprimere un grandissimo calcio.

Nella seconda metà della stagione, invece, le cose si sono complicate. Infatti, la squadra di Baroni ha avuto un periodo di lunga crisi che ha rallentato prima e impedito poi la corsa ad un posto in Champions League. Non solo, ma i biancocelesti, addirittura, sono rimasti fuori da qualunque competizione europea.

Adesso, l’obiettivo, è quello di rinforzare la rosa per puntare a ritornare nuovamente in zona europea. Ma in questo momento, la dirigenza, sta affrontando varie difficoltà.

E per questo, un membro della squadra, avrebbe deciso di lasciare tutto e mollare il progetto della società. Una delusione totale che potrebbe portare a rivedere i piani futuri.

Lazio, ha deciso di andarsene: fallimento totale

La Lazio potrebbe perdere a breve un giocatore dopo una sola stagione. Si tratta dell’attaccante Tchaouna. Il giocatore era arrivato la scorsa stagione dopo aver giocato un grande campionato con la maglia del Verona.

Su di lui c’è un forte interesse dalla Premier League visto che il Burnley vorrebbe affondare il colpo con la società biancoceleste. La sua cessione porterebbe fondi freschi alla Lazio, utili soprattutto per quanto riguarda l’indice di liquidità che serve per poi poter fare il mercato in estate. Soprattutto per evitare le comprensibili furie di Maurizio Sarri.

Lazio, tanti gioielli in vetrina che possono aiutare le casse

La Lazio, sicuramente, dovrà trovare una soluzione a questo problema. E la prima mossa potrebbe essere quella di cedere qualche big della rosa sul mercato. E tanti sono i gioielli biancocelesti che fanno gola a tanti.

Da Gila a Rovella fino a Guendouzi, Isaksen, Zaccagni e Castellanos, tutti potrebbero avere potenziali acquirenti sul mercato. Una situazione difficile da maneggiare con estrema cura per non far saltare tutto. I prossimi giorni saranno importantissimi.