Serie A, Inzaghi prova la sorpresa per il Monza | C’è la novità sul big

Riprende la Serie A con l’Inter impegnata in casa del Monza. La squadra di Inzaghi vuole i tre punti e per farlo, il tecnico nerazzurro, è pronto a sferrare la sorpresa ai brianzoli

Serie A che ricomincia dopo la pausa per le nazionali. E anche l’Inter tornerà in campo nel fine settimana per la partita complicata contro il Monza. Una sfida in cui gli uomini di Inzaghi vogliono ottenere i tre punti per continuare la striscia di risultati positivi che la squadra ha ottenuto fino a questo momento. Intanto, in vista del match, Simone Inzaghi mescola un po’ le carte in tavola ed è pronto ad una grande sorpresa di formazione.

Serie A, si ricomincia: Inter a Monza con una possibile sorpresa di formazione

Serie A che riprende, come detto, con l’Inter che giocherà in casa del Monza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra di Simone Inzaghi potrebbe avere vari cambi di formazione, di cui uno dell’ultima ora che sarebbe una vera e propria sorpresa. Si dovrebbero vedere dal primo minuto sia Frattesi che Zielinski. Occhio anche in difesa dove de Vrij ed Carlos Augusto potrebbero dare un turno di riposo a Bastoni ed Acerbi. In avanti, accanto a Thuram, uno tra Taremi e Arnautovic. Ma occhio ad un’altra sorpresa. Infatti, qualcosa potrebbe cambiare ancora nella linea a cinque in mezzo al campo.

Inzaghi sorprende: pronto un cambio clamoroso a metà campo

Inzaghi ha voglio di concentrare le forze della squadra per le partite contro Manchester City e Milan. Ma non vuole perdere terreno in quella contro il Monza. Di sicuro, come abbiamo avuto modo di vedere sopra, qualcuno riposerà. E tra questi potrebbe esserci anche Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco potrebbe riposare in vista della Champions League e fare posto ad Asllani che scalpita. Vedremo se questa rimarrà solo una suggestione oppure sarà qualcosa di più.