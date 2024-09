Frattesi, è il suo momento! | In campo contro il Monza?

Domenica contro il Monza ci potrebbe essere la prima grande occasione per Davide Frattesi, l’ex Sassuolo dovrebbe partire tra i titolari.

Frattesi – Davide Frattesi ha da tempo conquistato i cuori dei tifosi nerazzurri. L’ex Sassuolo l’anno scorso ha contribuito pesantemente allo scudetto interista segnando alcuni gol importantissimi. Per non parlare del suo primo gol in maglia nerazzurra arrivata nell’ormai storico 5 a 1 dello scorso settembre. Quel gol ha regalato parecchie speranze ai tifosi, molti hanno creduto che da lì in poi Frattesi sarebbe partito molto spesso tra i titolari di Inzaghi. Ma così non è stato, per lui l’anno scorso ci sono soltanto 6 occasioni in cui è partito tra gli undici titolari. Che questa nuova stagione possa regalargli una maggior continuità?

Frattesi, a Monza dal primo minuto!

Secondo quanto è emerso nelle ultime ore Inzaghi starebbe pensando a un leggero turnover per alcuni ruoli in vista dello scontro contro il Monza. Questo comporterebbe la presenza in campo di Davide Frattesi fin dal primissimo minuto di Monza – Inter. Una grande occasione per Frattesi che per la prima volta questa stagione potrà dimostrare le sue capacità già dal primo tempo della partita. La titolarità dell’ex Sassuolo deriva ovviamente dalla volontà di Inzaghi di far riposare qualche giocatore in vista dello scontro di Champions contro il Manchester City.4

Anche la Juve ha pensato al centrocampista

Questa è stata sicuramente un’estate particolare per Frattesi. Il giocatore nerazzurro è stato cercato da ben due grandi club di Serie A: la Juventus e la Roma. In entrambi i casi l’Inter ha fatto sapere alle rispettive società che il centrocampista non era assolutamente in vendita e che sarebbe rimasto a Milano. Bisognerà vedere se l’Inter darà seguito a questa volontà di mantenere il giocatore in rosa, l’ex Sassuolo merita senza dubbio maggiore spazio rispetto a quello avuto l’anno scorso.