SORPRESA CR7, arriva la decisione sul ritiro | LA SCELTA E’ UFFICIALE

Cristiano Ronaldo ha preso una decisione definitiva per quanto riguarda la possibilità di ritirarsi dal calcio

Cristiano Ronaldo è stato sicuramente uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Il portoghese, con i suoi gol e la sua rabbia agonistica, può essere considerato il miglior bomber di tutti i tempi. Un giocatore meraviglioso che, ovunque sia andato, è riuscito a lasciare il proprio segno in campo e nella squadra di appartenenza.

Lo Sporting Lisbona lo ha mostrato al mondo, il Manchester United lo ha fatto diventare grande, il Real Madrid ha mostrato la sua versione da ‘cannibale’, la Juventus gli ha permesso di mettersi alla prova con uno dei campionato più complessi a livello tattico, mentre l’Al-Nassr, sua attuale squadre, vuole permettergli di raggiungere i mille gol in carriera.

Un campione che per tanti anni verrà ricordato da tante generazioni e che ha creato con Lionel Messi una rivalità tutta calcistica che è durata e dura ancora oggi.

Intanto, arrivano novità per quanto riguarda il futuro del fuoriclasse portoghese e la possibilità del ritiro che era stata paventata nei giorni scorsi. Il giocatore ha fatto la sua scelta definitiva.

Cristiano Ronaldo a sorpresa: scelta in merito al ritiro

Si è parlato tanto della possibilità che Cristiano Ronaldo si potesse ritirare al termine della stagione. E, a tal proposito, arrivano novità importanti sul fuoriclasse portoghese. Infatti, il giocatore, ha deciso di rinnovare il suo contratto con l’Al-Nassr.

Si tratterà di un accordo biennale che gli permetterà di giocare fino all’età di 42 anni. Un accordo molto importante che gli permetterà di ambire al Mondiale del 2026 e di poter raggiungere il traguardo dei mille gol in carriera. Con la maglia della squadra araba, in questo momento, è a quota 93 gol in 105 partite.

Cristiano Ronaldo, tanti interessi in gioco

Nel corso di questi mesi si era anche parlato della possibilità che Cristiano Ronaldo potesse cambiare squadra. Ma così non è stato. Oltre al lato economico-sportivo, infatti, ci sono svariati interessi in gioco e che portano alla sua permanenza in Arabia.

CR7 ha iniziato anche un’attività da streamer che riguarda proprio degli sport e dei campionati arabi. Quindi, c’è anche dell’interesse nella decisione finale.