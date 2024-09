Inter-Conte “Quando arrivai a Milano…” | Le parole dell’allenatore

L’ex allenatore di Inter e Juventus si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni riguardo al suo passato all’Inter

Inter – Durante la conferenza stampa svoltasi oggi, Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, ha parlato anche delle sue vecchie esperienze. L’ex allenatore nerazzurro ha paragonato per certi versi il suo inizio a Napoli con il suo inizio sulla panchina dell’Inter. Anche il Napoli è una squadra che deve ricostruirsi dalle proprie ceneri, un po’ come fu per i nerazzurri, anche se con Spalletti era già iniziato un percorso di crescita.

Conte: “Quando arrivai all’Inter Appiano era un disastro!”

Esistono diversi modi per esprimere un concetto e Antonio Conte, lo conosciamo, non usa mezzi termini. Nel paragonare la sua esperienza a Napoli a quella avuta a Milano, l’allenatore si è lasciato andare alle seguenti dichiarazioni: “Anche all’Inter arrivai e Appiano era un disastro. Abbiamo lavorato molto sui campi e la foresteria: ora Appiano è un fiore all’occhiello. Un centro sportivo a fine anno può darti qualche punto. Il Napoli oggi è a un livello che è giusto continuare a crescere“. Dunque l’ex allenatore nerazzurro si prende i pieni meriti dell’attuale situazione del centro di allenamento nerazzurro. Che l’allenatore volesse far intendere che è per lo più merito suo se l’Inter oggi è tra è a un livello così alto?

L’obiettivo di Conte è di riavere Lukaku in forma

Non è un segreto che il miglior Romelu Lukaku che si sia visto in campo fu quello sotto la guida di Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri. Lukaku non ha mai più ritrovato una così perfetta condizione fisica. Adesso, tra gli obiettivi dell’ex allenatore interista c’è proprio quello di rimettere Lukaku in una condizione simile a quella vista nel 2021. Compito sicuramente non facile date le ultime 3 stagioni del belga largamente insufficienti e l’età non più dalla sua parte.