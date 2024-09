Thuram, realizzata una profezia: adesso uno step

Thuram è di certo l’uomo del momento per quanto riguarda l’Inter. L’attaccante francese, infatti, con la doppietta messa a segno contro l’Atalanta, è riuscito ad arrivare a quota 4 gol in campionato in 3 partite giocate. Un bottino niente male per un giocatore che dall’anno scorso sembra aver fatto un grande salto di qualità sia in termini di prestazioni che di realizzazioni. E adesso, per lui, c’è un ultimo step da fare per convincere tutti.

Thuram goleador: è stata realizzata una profezia di Ausilio

Thuram sembra aver fatto il definitivo salto di qualità. Quando giocava in Germania, era inserito sempre sulla fascia sinistra. Con l’approdo all’Inter, sta assumendo una dimensione sempre più incisiva come attaccante puro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo stesso direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, lo ha sempre visto in quella posizione e, al momento di imbastire la trattativa, ha sempre fatto presente questo elemento al giocatore. Giocatore che lo ha accolto sempre con maggiore favore fino ad accettare la corte della società nerazzurra e diventare uno degli idoli di San Siro. Adesso, per convincere proprio tutti, il ragazzo è atteso ad un altro step di crescita.

Ultimo step per il francese: incisività in nazionale per convincere tutti

C’è un ultimo passo da fare per il giocatore. Per convincere tutti, Thuram dovrà essere incisivo anche in nazionale. Fino a questo momento, al francese, è sempre stato in ombra quando ha vestito la maglia dei bleu. Ora, specie dopo le parole di apprezzamento di Deschamps, vuole prendersi il proprio paese. Un giocatore che, almeno fino a quanto fatto vedere oggi, ha imparato ad essere cattivo sotto porta e a fare anche i gol sporchi. Inzaghi se lo gode e spera che possa crescere ulteriormente. Soprattutto perchè cresceranno anche calciatori del calibro di Lautaro e Taremi. Vedremo cosa succederà in questa pausa.