Rifiuto la convocazione del CT | La maglia azzurra non mi interessa: GIOCHERO’ PER UN’ALTRA NAZIONALE

Il giocatore ha confessato di aver rifiutato la Nazionale italiana per giocare con un’altra compagine

La Nazionale italiana, dopo l’esonero di Luciano Spalletti, ha deciso di ripartire da Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese si è già presentato alla stampa e ai tifosi, puntando tanto sull’orgoglio di vestire la maglia azzurra, sulla presenza di giovani interessanti nel nostro calcio e sulla possibilità di andare al Mondiale.

L’Italia, infatti, manca da ben due edizioni alla competizione ed è stato un qualcosa di inaspettato per i tifosi. Anche queste qualificazioni, non sono partite con il piede giusto, vista la brutta sconfitta per 3-0 contro la Norvegia che mette a rischio la possibilità di andare a giocarsela con le altre nazionali.

Insomma, per Gattuso c’è tantissimo lavoro da fare. E bisognerà anche capire su quale gruppo di giocatori l’ex centrocampista del Milan ha intenzione di puntare.

Intanto, arriva una confessione da parte di un giovane calciatore che ha ammesso di non aver voluto vestire la maglia della Nazionale italiana per andare a giocare con un’altra compagine.

Rifiutata la convocazione in Nazionale: il giocatore confessa

La Nazionale ripartirà a breve con altre partite di qualificazione al Mondiale. La squadra azzurra, come detto, sarà allenata da Gennaro Gattuso che è chiamato ad un compito assolutamente non semplice. Intanto, un giocatore, ha confessato di aver rifiutato la maglia azzurra in passato.

Si tratta dell’esterno della Roma, Soulè che ha parlato così allo Youtuber, Edul. Ecco le sue parole: “Si, il mio tecnico al Frosinone era in contatto con Spalletti. Mi chiamò mentre ero a casa di Dybala. Poi venne pure al centro sportivo, Ma io gli dissi che volevo aspettare l’Argentina”.

Gattuso, da quali uomini ripartire?

Sicuramente la Nazionale italiana dovrà ripartire dallo zoccolo duro dei suoi leader. Il miglior giocatore del nostro movimento, ovvero Donnarumma, sarà sicuramente presente. Poi, anche Bastoni e Buongiorno saranno dei perni.

In mezzo, Tonali e Barella saranno gli elementi che dovranno guidare il resto, mentre in attacco, oltre a Kean e Retegui, occhio alla sorpresa Francesco Pio Esposito che potrebbe scalzare tutti e ottenere la sua prima convocazione in maglia azzurra della Nazionale.