Lascia i nerazzurri e vola in Spagna | Cessione IMPROVVISA PER LA SOCIETA’: addio alla Serie A

Una trattativa lampo che ha portato alla cessione del giocatore nerazzurro: il ragazzo volerà in Spagna

Tantissime società di Serie A hanno iniziato, oramai da parecchi mesi, a programmare il prossimo mercato per costruire la squadra per la prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di valutare al meglio i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, deve porre rimedio agli errori grossolani commessi da Marotta e Ausilio la scorsa estate.

I nerazzurri dovranno avviare un ricambio generazionale profondo ringiovanendo la rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le avversarie. Dopo la vittoria del quarto scudetto e dopo la permanenza di Antonio Conte, gli azzurri sono pronti a fare un mercato stratosferico per aprire un ciclo.

Il Milan, invece, ha intenzione di riscattare la stagione passata e, per farlo, si è affidata al duo Tare-Allegri. Infine, la Juventus, vuole tornare a lottare per lo scudetto.

Intanto, un giocatore importante di Serie A potrebbe lasciare l’Italia. Per lui trattativa lampo e trasferimento in Spagna nella Liga Spagnola dove sarà protagonista.

Serie A, il giocatore vola in Liga Spagnola: trattativa lampo

Una trattativa lampo che ha deciso tutto all’improvviso. Infatti, il terzino dell’Atalanta, Ruggeri, non giocherà più in Serie A nella prossima stagione. Il ragazzo, infatti, si accaserà con la maglia dell’Atletico Madrid. I colchoneros, per tanto tempo, avevano inseguito giocatori come Theo Hernandez e Robertson.

Alla fine si è raggiunto l’accordo per l’italiano che andrà in Spagna per la cifra di 20 milioni di euro. Dunque, uno dei protagonisti del nostro campionato lo sarà altrove.

Atalanta, il mercato passa dalle cessioni di due giocatori

Anche l’Atalanta sembra dover ripartire da un nuovo progetto tecnico, con nuovi giocatori. La squadra bergamasca, infatti, ha chiuso definitivamente un ciclo e dovrà lavorare per riaprirne un altro.

Cambieranno anche parecchi giocatori, ma nei fatti il mercato passerà da due cessioni fondamentalmente: quella di Lookman, che vuole andar via già dall’anno scorso, e quella di Ederson che piace a tante big europee e non solo. Nelle prossime settimane si capirà di più per quanto riguarda questo fronte.