BOVE TORNA IN CAMPO: decisione presa | ECCO LA SUA NUOVA SQUADRA

Edoardo Bove potrebbe ritornare a giocare in Serie A: il centrocampista giallorosso pronto a tornare in campo

Lo scorso Fiorentina-Inter verrà ricordato da tutti come la partita del malore di Edoardo Bove. L’ex centrocampista Viola, infatti, al sedicesimo minuto del primo tempo si è accasciato a terra a causa di un dolore al petto e subito sono stati chiamati i soccorsi in campo che hanno permesso di trasportare il giovane in ospedale.

Alla fine si è trattato di un problema di tipo cardiaco che gli ha fatto concludere anticipatamente la stagione e lo ha costretto a sospendere la sua attività sportiva. Da quel giorno, sono stati fatti tanti esami clinici per capire le cause che hanno portato a questo episodio ed anche le eventuali possibilità di ritorno in campo.

L’intenzione del ragazzo sarebbe quella di proseguire con l’attività sportiva da professionista anche dopo un periodo del genera, ma per farlo serve il bene stare dei medici che se ne dovranno assumere le responsabilità.

Intanto, arrivano notizia buone sotto questo aspetto. L’attuale centrocampista giallorosso, infatti, potrebbe riprendere gli scarpini e ci sono già le possibili destinazioni.

Bove, possibile ritorno in campo: le ultime notizie

Edoardo Bove potrebbe ritornare presto in campo. Dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, il centrocampista è ritornato ad essere un giocatore di proprietà della Roma, ma per tornare a giocare dovrà necessariamente avere il lascia passare dei medici.

E, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il giocatore sarebbe pronto a tornare a giocare. Gli ultimi esami effettuati non hanno riscontrato problemi di nessuna natura, dunque non ci dovrebbero essere preoccupazioni per il futuro. Bisognerà capire se potrà farlo in Italia o all’estero e, a quel punto, si prenderà una decisione.

Roma, tutti gli obiettivi di mercato per l’estate

La Roma, intanto, sta provando a programmare la prossima stagione. La società giallorossa, dopo aver concluso le cessioni per arrivare alle plusvalenze necessarie ad avere un bilancio sano, si occuperà anche degli arrivi.

E, a tal proposito, sono tanti i profili che piacciono. Per la difesa, i due giocatori che interessano maggiormente sono Solet, ma soprattutto Lucumì. In mezzo, il sogno è quello che porta a Davide Frattesi, ma occhio anche alla possibilità Kessiè. In attacco, invece, piacciono Lorenzo Lucca e Giacomo Raspadori.