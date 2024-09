Tessmann, il ds Venezia: “Voleva andare all’Inter”

Tessmann è stato uno dei calciatori il cui nome è circolato in orbita nerazzurra. La trattiva tra il Venezia, allora proprietaria del cartellino, e la società di viale della Liberazione, non è andata a buon fine. Per questo il ragazzo, dopo altre trattative fallite, si è trasferito in Ligue 1 per giocare con la maglia del Lione. Di questo, ha parlato il ds della società lagunare, Antonelli, che ha rivelato alcuni retroscena.

Tessman, ds Venezia: “Voleva l’Inter. Eravamo molto avanti”

Tessmann, dunque, non giocherà in nerazzurro. Troppo alte le richieste degli agenti che hanno fatto saltare il banco. Intanto, il ds del Venezia, Antonelli, ha parlato della possibilità che il giocatore andasse a giocare a Milano, rivelando che la sua volontà era proprio quella di ambire ad un grande club come quello nerazzurro.

Ecco le parole di Antonelli: “Sono contento anche per la società, c’era un po’ di timore sul fatto che fosse in scadenza di contratto. È vero che aveva espresso volontà di andare, al contempo è anche vero che non aveva mai detto che sarebbe andato via eventualmente alla scadenza del contratto. Se ambiva ad altro? Si, avevamo chiuso con l’Inter. La Fiorentina? Con l’Inter era molto più avanti”.

Inter aldilà dello statunitense: mercato chiuso con quattro colpi

L’Inter è andata avanti nella programmazione del proprio mercato. Tessmann rappresentava sicuramente un buon investimento per un giocatore giovane e dal futuro limpido. Un giocatore da far crescere pian piano e far adattare alla massima serie. Così non è stato, ma a Milano sono arrivati altri elementi. In primis, i due parametri zero Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, che daranno qualità ed esperienza ad una rosa già forte. Poi, i nerazzurri hanno pagato 15 milioni per arrivare all’ex portiere del Genoa, Josep Martinez. Infine, nell’ultimo giorno utile per il mercato, è arrivato anche il difensore tanto cercato, ovvero Tomas Palacios.