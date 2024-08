Tessmann, ufficiale andrà in Francia

Tessmann – Uno dei casi che ha fatto discutere diversi addetti ai lavori è stato indubbiamente quello riguardante Tanner Tessmann. Il centrocampista del Venezia era ben visto da diversi club di Serie A tra cui l’Inter e la Fiorentina. Per settimane si è creduto che il calciatore sarebbe presto diventato un giocatore nerazzurro, l’Inter aveva trovato anche l’accordo con il Venezia, poi però tutto è sfumato nel giro di pochi giorni. Adesso il Venezia ha ufficializzato la cessione del centrocampista, ma per lui niente Serie A, andrà in Ligue 1.

Tessmann, il Lione lo accoglie dopo le polemiche

Proprio così, dopo le innumerevoli polemiche che hanno circondato il calciatore statunitense adesso il suo futuro è segnato. Tessmann diverrà un giocatore dell’Olimpique Lione, il Venezia ha ufficializzato il trasferimento. Per lui un quinquennale che lo terrà legato ai francesi fino al 2029. Al Venezia andranno 6 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Un ottima cessione questa per il Venezia, il giocatore veniva considerato fuori dal progetto ormai da settimane. Il Ds del Venezia, Filippo Antonelli, si era definito dispiaciuto della situazione in cui si trovava adesso il giocatore. Non aveva neanche escluso un possibile riavvicinamento tra lui e l’allenatore Eusebio Di Francesco. Avvicinamento che non è mai arrivato data l’ufficialità del trasferimento al Lione.

Inter e Fiorentina entrambe spazientite dagli agenti del giocatore

Sia Inter che Fiorentina hanno avuto un’esperienza simile nel trattare con il giocatore e il suo entourage. In entrambi i casi i club avevano trovato l’accordo con il Venezia e in entrambi i casi le richieste dell’agente del giocatore hanno portato i club ad allontanarsi dalla trattativa. Per l’Inter si è ripetuta una storia simile a quella avvenuta l’anno scorso con Lazar Samardzic, l’agente e il padre del giocatore. I nerazzurri in entrambi i casi hanno deciso di non assecondare le richieste dell’entourage dei due giocatori.