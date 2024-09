Dumfries, ci siamo al rinnovo: ci sarà opzione…

Dumfries-Inter, fatta per il rinnovo. L’esterno olandese oramai da tempo sta mandando avanti la telenovela in merito al suo rinnovo di contratto. E finalmente, come annunciato nelle scorse ore, l’accordo sembra essersi sbloccato. Il futuro del numero 2 sarà ancora a Milano ed in maglia nerazzurra. Intanto, arrivano altri particolari in merito ai dettagli che saranno presenti nel nuovo contratto del giocatore.

Dumfries-Inter, arriva il rinnovo: ecco tutti i dettagli dell’accordo tra le parti

Dumfries, quindi, continuerà a vestire ancora la maglia nerazzurra nella prossima stagione. L’esterno olandese, infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, rinnoverà per la cifra di 4 milioni di stipendio annui, fino al 2027. Oltra a questa durata, è stata inserita anche una prima clausola di opzione annuale fino al 2028. Non solo, ma ci sarà anche un’altra clausola risolutoria per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro e che varrà solamente per l’estero. Tutti felici e ogni condizione realizzata. A giorni ci dovrebbe essere l’ufficialità del nuovo accordo tra le parti. Inzaghi, finalmente, avrà il giocatore libero da pensieri extra campo e arruolabile in campo a pieno regime dopo un periodo di prestazioni in chiaroscuro.

L’olandese e il rinnovo: una trattativa lunga tantissimi mesi

L’olandese, però. è arrivato a questo rinnovo dopo tantissimi mesi di trattativa. Inizialmente, il sogno del giocatore, era quello di avere un ingaggio di circa 5,5 milioni di euro netti a stagione oppure di poter giocare per una big di Premier League. Non ha ottenuto nè l’una, nè l’altra cosa. Eppure il giocatore era anche finito sul mercato, visto che il suo contratto sarebbe terminato nel 2025. Ma nessuna richiesta – nemmeno troppe, a dire la verità – ha soddisfatto le sue pretese. Alla fine, il dietrofront e l’accettazione dell’offerta della dirigenza interista. Adesso bisognerà attendere solo il momento dell’ufficialità che, dopo tanti mesi di trattativa, sarà finalmente sancita dalla fumata bianca.