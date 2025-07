ALLA FINE PRENDIAMO CASTELLANOS: Lotito dice sì alla super offerta | Affare in chiusura

Taty Castellanos potrebbe lasciare la Lazio in estate: per la Lazio in arrivo una grande offerta per l’argentino

Tantissime società del nostro campionato hanno già iniziato, da parecchi mesi, a programmare il prossimo mercato estivo. I vari dirigenti, infatti, in vista della prossima stagione, stanno valutando i migliori profili che possano fare al caso dei rispettivi progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio ai grossolani errori di Marotta e Ausilio.

Il club nerazzurro deve dare avvio ad una profonda opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e di aprire un ciclo di vittorie. Il club azzurro, dopo la vittoria del quarto scudetto e la permanenza di Antonio Conte, è pronto ad un mercato faraonico.

Il Milan, dopo la stagione deludente, ha intenzione di risollevarsi e per farlo si è affidata al duo Tare-Allegri, mentre la Juventus ha intenzione di tornare a lottare per vincere il tricolore.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato potrebbe essere Taty Castellanos. La punta argentina, infatti, piace ad una società che potrebbe presentare un’offerta interessante.

Lazio, Castellanos può partire: grande cifra sul piatto

Il programma francese Winamax ha sganciato la bomba di mercato. Infatti, potrebbe iniziare molto presto una trattativa tra Lazio e Marsiglia per l’attaccante argentino Castellanos. Il giocatore piace moltissimo a De Zerbi che lo vorrebbe per giocarsi le sue carte in Champions League nella prossima stagione.

Ovviamente, sia per l’indole del presidente Lotito, sia per le difficoltà economiche che sta affrontando il club biancoceleste, sarà necessaria una grande offerta per portarlo via dalla Capitale. Ma i primi sondaggi sono iniziati e i rapporti tra club sono ottimi.

Lazio, i conti non fanno ben sperare

La Lazio si ritrova a dover fare i conti con l’indice di liquidità. Il club biancoceleste ha superato la soglia per poter fare mercato e, in questo momento, non può fare operazioni in entrata.

Tante big europee hanno messo gli occhi sui gioielli della società come Gila, Isaksen, Rovella, Guendouzi e Zaccagni, ma il presidente Lotito è deciso a non cedere nessuno di loro.