Inter-Monza, i nerazzurri in campo con la terza maglia!

Inter – L’Inter si apprestano a giocare la quarta giornata di campionato italiano contro il Monza. I nerazzurri giocheranno domenica sera proprio nella città brianzola, nello Unipol U-Power Stadium. I brianzoli sono ancora alla ricerca del primo successo, mentre l’Inter cerca di trovare la stessa continuità avuta nello scorso anno infilando la terza vittoria consecutiva in Serie A. In campo per i nerazzurri ci sarà una novità!

La terza maglia dell’Inter farà il suo debutto domenica

I campioni d’Italia non vestiranno i colori del nero e dell’azzurro domenica sera, bensì i tifosi potranno assistere a una novità in campo. L’Inter esibirà la sua terza divisa per la prima volta contro il Monza. La terza maglia è stata presentata ufficialmente oggi, i colori della nuova divisa saranno principalmente il giallo e il nero. Il comunicato della società: “Oltre allo splendido color oro, la nuova divisa dei Nerazzurri enfatizza un design accattivante che unisce dettagli e simboli della città di Milano all’iconico biscione. Il colore giallo – ‘University Gold’ – torna quindi a essere protagonista sulle maglie da gioco dell’Inter, dopo aver rappresentato per diverse stagioni il colore della terza divisa del Club. La grafica richiama proprio l’estetica della città di Milano, con texture che prendono spunto da luoghi iconici: la rottura dei sistemi e il loro riassemblaggio crea qualcosa di nuovo”.

Non dovrebbero esserci altre novità!

I tifosi non dovrebbero invece trovare novità per quanto riguarda i componenti in mezzo al campo. Dopo diversi giorni in cui si è discusso di un possibile turnover, non sembra che Inzaghi prenderà questa decisione. Secondo gli esperti, l’Inter schiererà una formazione praticamente identica a quella vista contro l’Atalanta, nessun riposo per i giocatori rientrati da poco dalla nazionale. L’Inter avrà 7 giorni a dir poco infuocati, dopo il Monza ci saranno Manchester City e il Derby ad attendere i nerazzurri.