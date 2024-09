Inter, Biasin: “Palacios? Inzaghi voleva altro. Ecco perchè”

Inter prima in classifica e Inter che ha anche concluso il proprio mercato in entrata. In attesa di capire le novità tra Correa e il Panathinaikos, la dirigenza interista ha portato a Milano giocatori come Zielinski, Taremi, Josep Martinez e Palacios. E proprio di quest’ultimo ha voluto parlare Fabrizio Biasin e di cosa Inzaghi avrebbe voluto dal mercato al suo posto, visto che ci vorrà del tempo per adattarlo alla nuova realtà.

Inter, Biasin rivela: “Palacios? Ecco perchè Inzaghi avrebbe voluto altro”

Inter che ha concluso il mercato e che si appresta ad affrontare un’altra complicata stagione. Dopo aver vinto lo scudetto nella passata stagione, i nerazzurri vogliono ripetersi e fare meglio in Europa. Ma la concorrenza è serrata e non sarà una passeggiata fare come l’anno scorso. Intanto, il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto a QSVS, ha parlato dell’ultimo arrivato in casa nerazzurra, ovvero, Tomas Palacios, che non era il primo profilo nella lista di Simone Inzaghi.

Ecco le parole di Fabrizio Biasin: “Hermoso era nei sogni di Inzaghi perchè nel momento in cui ti serve un difensore, nella sua testa è uno di quelli che hanno carriera e curriculum per essere pronti in dieci minuti. Ed è così. Per Palacios, che è un giocatore più futuribile, ci vorrà un po’ più tempo: la sensazione è che questo sia un ragazzo sveglio. Speriamo di vederlo presto in campo”.

La società nerazzurra pensa a svecchiare: tutti i nomi sul taccuino

La dirigenza interista sta già pensando a come svecchiare la rosa che ha un’età media avanzata. L’investimento fatto nella passata stagione e quello di quest’estate su Palacios sono solo i primi. Infatti, Oaktree, ha ordinato di andare su questo tipo di giocatori. Adesso, bisognerà lavorare subito per trovare altri elementi. In difesa, tra Acerbi e de Vrij ne rimarrà solo uno. E come sostituto, c’è sempre Bijol in prima fila. A centrocampo, Mkhitaryan ha una risoluzione anticipata al 2025. Se così dovesse essere, allora i nerazzurri tengono d’occhio la situazione attorno a Giovanni Fabbian. Buchanan potrebbe prendere il posto di Darmian, spostandosi di corsia. In avanti, invece, andranno via Arnautovic e Correa. Il profilo che piace di più è quello di Jonathan David a parametro zero.