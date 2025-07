ADDIO ALLA SERIE A: il top player sceglie la Premier League | Trasferimento chiuso

Il giocatore ha deciso di dire addio al nostro campionato per andare a giocare in Premier League

Tantissime società del nostro campionato, oramai da parecchi mesi, hanno iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. Infatti, i vari dirigenti, stanno valutando attentamente tutti quei profili che possano fare al caso dei rispettivi progetti tecnico-tattici dei loro club. Come l’Inter, ad esempio, che deve rimediare agli errori grossolani di Marotta e Ausilio.

La società nerazzurra, inoltre, deve dare avvio ad una grande fase di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa. Il Napoli, invece, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e di aprire un ciclo di vittorie. Il club azzurro, dopo la vittoria dello scudetto e la permanenza di Antonio Conte, è pronto ad un mercato estivo faraonico.

Il Milan, dopo la stagione deludente, vuole riscattarsi e, per farlo, si è affidato alla coppia Tare-Allegri, mentre la Juventus ha intenzione di lottare per la vittoria del campionato nella prossima stagione.

Intanto, uno dei protagonisti del mercato potrebbe essere Moise Kean. L’attaccante della Nazionale, infatti, potrebbe trasferirsi in Premier League per la prossima stagione.

Fiorentina, Kean può partire: la Premier su di lui

Moise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina in questo mercato. Il giocatore, infatti, è molto ambito sul mercato, soprattutto in Premier League, anche se sul suo contratto ha una clausola da 52 milioni di euro valida fino al 15 di luglio.

Su di lui, come riportato da The Athletic, ci sono gli occhi fissi del Manchester United. L’attaccante, specie dopo l’arrivo di Gyokeres all’Arsenal, è tra le priorità dei Red Devils per rinforzare il ruolo del centravanti. Vedremo se inizieranno i primi dialoghi tra le parti.

Fiorentina, porta chiusa per due gioiellini

La Fiorentina, intanto, programma il suo di mercato e si guarda le spalle da grandi società che osservano con attenzione la crescita di propri giovani che sono molto richiesti sul mercato.

Il primo è sicuramente Pietro Comuzzo che ha rinnovato il suo contratto ed è ambito da tutte le big italiane. Poi, i Viola vogliono puntare anche su Fortini che piace tantissimo ad Allegri, ma che potrebbe rimanere.