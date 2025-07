Pronto ad andare in Arabia Saudita: faccio come Simone Inzaghi | IMPOSSIBILE DIRE DI NO A QUESTA OFFERTA

Il giocatore ha deciso di accettare la maxi offerta e di andare a giocare in Arabia Saudita nella prossima stagione

Tantissime società del nostro campionato, già da parecchio tempo, hanno iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di valutare al meglio i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, dovrà rimediare agli errori grossolani dei propri dirigenti.

Il club nerazzurro, infatti, dovrà avviare una profonda opera di ringiovanimento della rosa e un grande ricambio generazionale. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la vittoria del quarto scudetto e la permanenza di Antonio Conte in panchina, il club azzurro vuole fare un mercato importantissimo.

Il Milan ha intenzione di riscattare la scorsa stagione e per farlo si è affidato al duo Tare-Allegri, mentre la vuole ritornare a lottare per la vittoria del campionato.

Intanto, uno dei protagonisti del nostro campionato, ha deciso di accettare l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Il giocatore giocherà lì la prossima stagione.

Serie A, il giocatore va via: andrà in Arabia Saudita

Un altro protagonista del nostro campionato ha deciso di andare a giocare in Arabia Saudita. Infatti, Mateo Retegui è un nuovo giocatore dell’Al Quedisiya. Il centravanti ha accettato l’offerta da 22 milioni di ingaggio annui.

Non solo, ma anche per l’Atalanta è stato un grande affare, visto che per il cartellino ha ricevuto la cifra di 67 milioni di euro. Insomma, il campionato arabo si arricchisce di un nuovo giocatore. Mentre la Dea ha un tesoretto da poter reinvestire sul mercato.

Arabia Saudita, quanti arrivi dalla Serie A

L’Arabia Saudita, in questa stagione, sta facendo molta spesa nel nostro campionato. Molte squadre arabe sono decise ad investire e a farlo in maniera importante. Simone Inzaghi sarà il tecnico più pagato al mondo e siede sulla panchina dell’Al Hilal.

Stessa squadra per Theo Hernandez. E potrebbe non essere finita qui, visto che ci sono interessi per Moise Kean e anche per Victor Osimhen. Vedremo se andranno a buon fine o meno.