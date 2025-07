ASENSIO ALL’INTER: abbiamo convinto il PSG a venderlo | C’è la firma sul contratto

L’Inter ha come obiettivo per la trequarti lo spagnolo Marco Asensio che è tornato al Paris Saint-Germain

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato la programmazione per quanto riguarda il mercato estivo in vista della prossima stagione. La società nerazzurra deve porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio la scorsa estate. Infatti, la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è stato permesso di fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti dovranno sottostare ai diktat della nuova proprietà Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che, in questo momento, sono nell’occhio del ciclone per aver affidato la panchina a una tecnico inesperto come Christian Chivu.

Intanto, uno degli obiettivi di mercato nerazzurro è lo spagnolo Marco Asensio. La società sta provando a capire quali possano essere le condizioni dell’affare.

Inter, Asensio obiettivo di mercato: la situazione

Marco Asensio è un obiettivo di mercato nerazzurro. Il giocatore è in scadenza ed in uscita dal PSG e non sarà parte del progetto. I nerazzurri cercano un giocatore delle sue caratteristiche che potrebbe arrivare per circa 10-12 milioni di euro.

Ma, per poter fare l’operazione, c’è bisogno della cessione di Taremi che è in uscita. Prima di allora, non ci potranno essere movimenti in avanti. In questo senso, occhio al pressing del Fenerbahce che potrebbe approfittare della situazione di empasse.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, come detto, deve iniziare una grande opera di ricambio generazionale nella rosa e di ringiovanimento. I nerazzurri dovranno puntare su profili adatti al suo progetto.

Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti. In mezzo, un centrocampista muscolare ed una mezz’ala di qualità e fantasia. Mentre per quanto riguarda il reparto avanzato, due elementi che abbiano caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti in rosa e che possano garantire anche una buona dose di presenza in zona gol.