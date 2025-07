SPETTACOLO FIORENTINA: Pioli trova un vero campione in rosa | L’ANNUNCIO UFFICIALE

Stefano Pioli felicemente sorpreso da una giocatore che farà parte della rosa della Fiorentina l’anno prossimo

Tantissime società di Serie A hanno già iniziato, oramai da parecchi mesi, a programmare il mercato estivo in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, si sono messi al lavoro per valutare tutti quei profili che possano fare al caso dei progetti tecnico-tattici dei club. L’Inter, per esempio, ha intenzione di rimediare ai grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio l’anno scorso.

Infatti, il club nerazzurro, deve dare avvio ad una profonda opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di aprire un ciclo di vittorie e di creare un solco con le avversarie. Il club azzurro, infatti, dopo la vittoria del quarto scudetto e dopo la permanenza di Antonio Conte, farà un mercato di livello altissimo.

Il Milan, invece, ha intenzione di riscattare la passata stagione e, per farlo, si è affidato al duo Tare-Allegri, mentre la Juventus vuole ritornare a lottare per la vittoria dello scudetto.

Intanto, la Fiorentina, si gode il nuovo acquisto che fa felice Stefano Pioli. Il giocatore è diventato ufficialmente un giocatore della società toscana e sarà protagonista coi Viola.

Fiorentina, è ufficiale il colpo di mercato

La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso ufficiale la notizia dell’acquisto a titolo definitivo di un nuovo giocatore. Si tratta di Edin Dzeko che passerà ai Viola per una stagione e farà parte del parco attaccanti di Stefano Pioli.

Un innesto di sicura esperienza e qualità per fare in modo di avere una certezza nel reparto avanzato come ripiego in modo tale da far respirare l’eventuale titolare. Ma, anche in questo caso, tutto dovrà essere definito al meglio.

Fiorentina, da risolvere la grana Kean

Moise Kean è stato sicuramente il migliore giocatore della squadra toscana nella passata stagione. Il giocatore ha conquistato il popolo fiorentino a suon di gol ed è riuscito anche a riconquistare la maglia della Nazionale.

Ma gli interessi, per lui, non mancano, soprattutto dalla Premier League dove il Manchester United sta osservando attentamente la situazione del giocatore e della sua clausola.