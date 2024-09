Inter, Jonathan David non sarà l’unico parametro zero nel 2025!

Inter – Da qualche giorno si parla di un possibile interessamento dei nerazzurri per Jonathan David. Attaccante canadese classe 2000, attualmente gioca con il Lille in Ligue 1. Secondo le voci David non avrebbe intenzione di rinnovare il proprio contratto con la squadra francese e l’Inter avrà la forte necessità di fare acquisti in attacco il prossimo anno. Sull’attaccante francese pare ci siano anche gli occhi di Juventus e Milan. Ma David non è l’unico calciatore che andrà presto in scadenza di contratto, i nerazzurri potrebbero guardare anche ad altri nomi nella lista.

Inter, i parametro zero sono una specialità

Fin dall’arrivo di Beppe Marotta tra la dirigenza interista, i colpi a parametro zero sono diventati una grande specialità dei nerazzurri. Quest’anno sono arrivati Tharemi e Zielinski, ma anche negli scorsi anni l’Inter ha piazzato colpi pesantissimi acquistando giocatori svincolati. Molti di loro fanno ancora parte della rosa nerazzurra come: Chalanoglu, Thuram, Mhikitarian e De Vrij. L’impressione è che questa specialità dei nerazzurri possa trovarsi in difficoltà davanti alle direttive di Oaktree. Quest’estate ad esempio i nerazzurri avrebbero potuto piazzare il colpo Hermoso, ma per la proprietà americana il giocatore superava il limite di età ritenuto ragionevole per i futuri acquisti.

Ecco i nomi che potrebbero interessare ai nerazzurri

Guardando invece alla lista di coloro che andranno presto in scadenza di contratto troviamo diversi difensori centrali tra cui: Olivieri Boscagli, classe 1997 attualmente al PSV Eindhoven. Poi Danilo Doekhi, classe 1998, dell’Union Berlino. E infine Oumar Solet, classe 2000, del RB Salisburgo. Mentre per la fascia destra dove il futuro di Dumfries rimane a dir poco dubbioso l’Inter starebbe valutando Devyne Rensch, terzino destro classe 2003 attualmente all’Ajax. Stiamo parlando di quattro profili che non superano i 28 anni di età, quindi con ancora diversi anni di carriera davanti. I giocatori rientrerebbero perfettamente nei parametri dettati da Oaktree riguardanti l’età dei neo acquisti.