Lautaro nei 30 candidati al Pallone d’oro, le parole dell’argentino:

Lautaro – Da qualche giorno la rivista France Football ha comunicato i nomi dei 30 calciatori candidati alla vittoria finale del Pallone d’oro 2024. Per la prima volta dal 2003 tra di loro non ci saranno Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. I due campioni hanno fatto finalmente posto alla nuova generazione, tra di loro ci sono ben due interisti. Infatti tra i candidati ci sono ben due interisti, Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu.

Lautaro: “Merito di stare con loro”

L’attaccante nerazzurro, Lautaro Martinez, si è recentemente espresso sulla sua presenza tra i candidati al Pallone d’oro: “Per la stagione che ho avuto merito di essere dove sono. Perché ho lavorato duramente e sofferto molto negli anni precedenti. È la seconda volta di fila che partecipo a questa cerimonia, penso di essere pronto a competere per questo riconoscimento”. Parole che confermano la grande consapevolezza di sé che ha ormai il capitano interista. La candidatura non sorprende nessuno, dopo aver vinto il titolo di capocannoniere del campionato e anche della Copa America, dove tra l’altro con il suo gol è stato fondamentale per la vittoria finale dell’Argentina. Ovviamente il Toro non è tra i favoriti per la vittoria finale, nella top 3 troviamo i nomi di Vinicius, Bellingham e di Rodri.

I complimenti per il Toro arrivano anche da Scaloni

Anche il Ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, si è recentemente complimentato con l’attaccante nerazzurro. Dopo la vittoria arrivata per 3 a 0 contro il Cile, nonostante non ci sia stato nessun gol di Lautaro, l’allenatore ha voluto complimentarsi con lui e con Julian Alvarez durante la conferenza post partita: “Lautaro non solo ha fatto una grande partita, ha fatto assist, ha avuto le situazioni da gol della squadra e siamo contenti del suo apporto, così come Julián. Hanno giocato entrambi un gioco molto completo e si completano bene a vicenda“.