Marotta punta il difensore centrale: un solo profilo

Marotta, presidente nerazzurro e CEO Sport, ha appena terminato il mercato della società nerazzurra che già sta pensando a programmare quello per la prossima stagione. Il dirigente interista dovrà intervenire sia per sostituire i giocatori che andranno via, sia per svecchiare la rosa. E a tal proposito, c’è un profilo che piace tantissimo e da tempo in viale della Liberazione e che potrebbe tornare d’attualità anche per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Marotta, cercasi difensore per il 2025: il profilo è sempre e solo uno

Marotta, dunque, sta cercando il rinforzo giusto per il reparto difensivo nerazzurro. Oramai da tempo, nella programmazione della società, si sta cercando il profilo migliore anche per svecchiare il reparto. E il nome giusto è sempre e solo quello del centrale dell’Udinese, Jaka Bijol. Il difensore sloveno classe 1999 anche in questa estate era stato cercato, ma senza effetto. La prossima stagione sicuramente bisognerà prendere una decisione, soprattutto perchè Acerbi e de Vrij andranno in scadenza di contratto nel giugno del 2025 e, in attesa di valutazioni, bisognerà trovare una soluzione per consegnare a Simone Inzaghi un reparto che sia completo in tutti gli effettivi e con elementi affidabili.

Acerbi e de Vrij in scadenza: solo uno dei due può rimanere in nerazzurro

Acerbi e de Vrij, come anticipato, andranno in scadenza di contratto nel giugno del 2025. I due difensori, in questa stagione, si giocheranno la permanenza in maglia nerazzurra. Acerbi è quello più in là con gli anni e nel suo contratto non è prevista nessuna opzione per il rinnovo. L’olandese, invece, ha questa clausola ed ha meno anni. Di fatto, però, bisognerà anche capire cosa vorrà fare Inzaghi visto che la preferenza del tecnico andrebbe senza dubbio verso l’italiano. Se, invece, si ascolterà anche l’opinione di Oaktree, per i motivi sopra menzionati, sarebbe de Vrij a rimanere.