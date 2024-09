Biasin rivela: “Quando Lukaku è andato via, hanno cercato lui”

Biasin ha parlato nuovamente della squadra nerazzurra. Il giornalista di Libero, molto vicino alle cose di casa Inter, ha voluto trattare il tema inerente al calciomercato. Lo stesso Biasin, ha voluto fare una rivelazione su un giocatore che sarebbe potuto arrivare ad Appiano Gentile, ma alla fine l’affare non è andato in porto. I nerazzurri, poi, anche su richiesta di Simone Inzaghi, hanno virato su Correa.

Biasin rivela: “Dopo l’addio di Lukaku, l’Inter è andata su Zapata”

Biasin, dunque, ha voluto fare una rivelazione sul mercato nerazzurro. Primo anno di Inzaghi sulla panchina dell’Inter, tutti pensavano che l’unico addio di peso sarebbe stato quello di Hakimi al PSG, ma, come poi si è visto, non è stato così. Il desiderio di andare al Chelsea di Romelu Lukaku ha fatto sì che i nerazzurri incassassero 115 milioni di euro, poi reinvestiti parzialmente. Al posto del belga sono arrivati Edin Dzeko e Jaoquin Correa.

Prima dell’arrivo dell’argentino, e dopo aver sondato Marcus Thuram, si era andati su un altro profilo. E, ai microfoni di Telelombardia, Biasin ha rivelato tutto.

Ecco le parole di Biasin: “Quando l’Inter nel primo mercato con Inzaghi vende Lukaku vuole prendere Thuram, ma lui si fa male e quindi cercano altri giocatori. Tra questi, Zapata. Poi la decisione è andata su Correa”.

Thuram, ma non solo: il vero obiettivo per il post-Lukaku era uno soltanto

Thuram è stato fin dall’inizio l’obiettivo per l’attacco nerazzurro. La dirigenza interista è riuscita a portarlo a Milano due anni dopo a parametro zero. In realtà, però, Marotta aveva inquadrato un altro giocatore come sostituto del belga. Si tratta di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, allora, era in forza alla Fiorentina e all’attuale presidente nerazzurro sarebbe piaciuto vederlo all’Inter. La Viola fece una richiesta che i nerazzurri non poteva permettersi e il giocatore, nel gennaio successivo, passò per 83 milioni di euro alla Juventus. Un colpo mancato per uno dei centravanti più forti della Serie A.