VALANGA DI MILIONI nelle casse della Lazio | Capolavoro di Lotito: cambia tutto ora per i biancocelesti

La Lazio riceverà tanti soldi da una cessione sul mercato estivo che potrebbe iniziare a cambiare le cose

La stagione della Lazio è stata dal doppio volto. La squadra biancoceleste, sotto la guida di Marco Baroni, aveva iniziato in maniera esaltante la sua stagione di Serie A, provando addirittura a lottare per la vittoria dello scudetto e arrivando a giocare un calcio che ha messo sotto le luci della ribalta la squadra capitolina.

Ma la seconda parte di stagione è stata completamente deludente, dal momento che sono arrivati tanti risultati negativi e la squadra da che era in lotta per arrivare ad un posizionamento in Champions League, alla fine non è riuscita nemmeno a qualificarsi per una coppa europea perdendo una grandissima occasione.

Per questo, il presidente Lotito, ha deciso di affidarsi nuovamente a Maurizio Sarri per ritornare in alto. Ma ora ci sono problemi con l’indice di liquidità che bloccano il mercato della società.

A tal proposito, una prima schiarita potrebbe aversi a breve visto che la società biancoceleste dovrebbe ricevere una somma buona per provare a fare ripartire le cose.

Lazio, cessione fatta: ecco quanto sarà l’incasso

La Lazio, prima di poter fare mercato in entrata, dovrà necessariamente cedere qualche giocatore. E un primo addio è già stato formalizzato. Infatti, l’attaccante Tchaouna ha lasciato il club ed è andato ufficialmente in Premier League, al Burnley.

La Lazio, dalla sua cessione, dovrebbe aver incassato circa 13 milioni di euro. Un gruzzolo che è ancora piccolo, ma che potrebbe iniziare a sbloccare le cose per migliorare i conti ed essere in linea con i parametri dell’indice di liquidità.

Lazio, tanti gioielli in mostra per finanziare il mercato estivo

La Lazio, se vorrà fare mercato in entrata, dovrà necessariamente cedere qualche prezzo pregiato. La squadra biancoceleste, infatti, ha dalla sua qualche giocatore che fa gola a tantissime big europee.

Si pensi ai vari Gila, Guendouzi, Rovella, Zaccagni, Castellanos e Isaksen che potrebbero attirare l’interesse di tantissime squadre in estate. Dunque, i biancocelesti, hanno ancora la scritta ‘lavori in corso’.