Ti vendiamo immediatamente, non c’è più spazio per te al Napoli | Cambia maglia, ma resta in Serie A

Il Napoli ha deciso di cedere il suo giocatore: il ragazzo potrebbe dire addio, ma rimanere in Serie A

La stagione del Napoli è stata sicuramente straordinaria. La squadra azzurra, infatti, contro ogni pronostico della vigilia, è riuscita nell’impresa di vincere il secondo tricolore degli ultimi tre anni e di farlo con una squadra, l’Inter, decisamente più attrezzata, ma che si è persa nel corso del campionato, soprattutto alla fine.

Tanti sono gli artefici di questo successo. Sicuramente il presidente De Laurentiis che è stato premiato per le scelte fatte, ma anche il giovane direttore sportivo Manna che è riuscito a creare una squadra comunque competitiva, per finire con l’artefice principale, ovvero Antonio Conte che ha ribaltato nuovamente i pronostici.

Adesso, il club partenopeo, si sta dedicando alla creazione della nuova rosa in vista della prossima stagione e tutte le componenti sono al lavoro per definire tutte le operazioni di mercato.

Intanto, un giocatore della rosa azzurra, non rientra più nei piani del club. Il ragazzo potrebbe lasciare la squadra, ma potrebbe rimanere lo stesso nel nostro campionato.

Napoli, cessione in vista: il giocatore può restare in Serie A

Il Napoli si sta preparando a creare una rosa che possa essere competitiva per aprire un ciclo di vittorie nel campionato italiano, ma anche per poter migliorare in Europa. Per farlo, bisognerà intervenire anche per quanto riguarda le uscite e un giocatore potrebbe lasciare Castel Volturno.

Si tratta di Mazzocchi. Il terzino destro, dopo aver vinto il campionato, non rientra nei piani di Antonio Conte e potrebbe dire addio. Su di lui c’è il forte interesse del neo-promosso Sassuolo che si è spinto fino a 3 milioni di euro, mentre il Napoli chiede circa 5 milioni di euro.

Napoli, si prospetta un mercato stellare

Il Napoli si prospetta ad un supermercato per l’estate. Il club azzurro, infatti, ha intenzione di rinforzare a dovere la squadra per continuare a vincere. In difesa sembra vicino l’arrivo di Beukema, mentre sulle fasce piacciono i profili di Juanlu e Gutierrez.

In mezzo al campo il sogno è Davide Frattesi, ma occhio anche a Musah. Sulle fasce offensive, si stringe per Noa Lang e piacciono ancora Chiesa e Ndoye. Infine, come centravanti, è sfida tra Lucca e Nunez.