Costretto a dire addio al calcio, si ritira a nemmeno 30 anni | DECISIONE assurda del calciatore

Il giocatore ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato e a sorpresa lo ha fatto a nemmeno 30 anni d’età

La storia del calcio è stata fatta da tantissimi giocatori che hanno lasciato il segno e che hanno fatto emozionare tantissimi tifosi. In tanti abbiamo negli occhi tantissime partite o giocate che ci hanno fatto emozionare e che ci hanno fatto amare alcuni dei protagonisti di questo meraviglioso sport.

Uno sport che, molto spesso, ha mostrato delle grandi imprese, ha mostrato dei grandi match e ha mostrato cose che erano impensabili secondo i pronostici. Risultati ribaltati, squadre non attrezzate e piccole che sono riuscite a vincere trofei, insomma, tante volte ci siamo stupiti e ci siamo meravigliati durante una partita.

Spesso è anche successo di emozionarci per l’addio al calcio di un giocatore che avevamo particolarmente a cuore e a cui, per un motivo o per un altro, siamo stati sempre molto legati.

E, a proposito di addio al calcio, c’è la storia di un giocatore meraviglioso che a nemmeno 30 anni ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e di dire dedicarsi ad altro nella sua vita.

Decisione a sorpresa: il campione dice addio al calcio

In molti di voi ricorderanno la pazzesca notizia della passata stagione della decisione di Andre Schurrle di dire addio al calcio giocato. L’attaccante tedesco, infatti, dopo una carriera importante era caduto in un circolo vizioso di infortuni e non è riuscito più a reggerne il peso.

Grande protagonista con la maglia del Chelsea, del Borussia Dortmund, ma soprattutto della Nazionale tedesca con la quale è riuscito a vincere il Mondiale in finale contro l’Argentina. Un giocatore che ha scritto pagine importanti e che ha preso una decisione clamorosa per il suo futuro.

Schurrle, protagonista di due partite indimenticabili

Schurlle, come detto, è stato un giocatore molto importante per la storia recente di questo sport ed è stato anche protagonista di due tra le partite più incredibili. La prima, già nominata, è stata la finale Mondiale contro l’Argentina vinta grazie al gol del subentrato Goetze.

Ma soprattutto in tanti si ricorderanno della vittoria per 7-1 contro il Brasile, partita nella quale è andato anche a segno.