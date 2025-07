Dramma Djokovic, purtroppo non può farci nulla | L’ANNUNCIO UFFICIALE

Arrivano cattive notizie per quanto riguarda il fuoriclasse serbo Novak Djokovic: c’è l’annuncio ufficiale

Le ultime due competizioni di tennis sono state gli Internazionali di Roma e il Roland Garros. Per entrambe c’era tantissima curiosità per rivedere il ritorno in campo del tennista italiano, Jannik Sinner dopo la squalifica di tre mesi a causa del caso Clostebol. Due partite sicuramente emozionanti e con un riepilogo non scontato.

Alla fine ha trionfato in entrambi i casi lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma l’altoatesino numero uno al mondo si è fatto apprezzare per la capacità di essere ritornato in campo senza aver sofferto i mesi di quasi totale inattività. Adesso, l’obiettivo principale è quello di ritrovare una condizione fisica idonea ad essere ancora più competitivo.

Anche perchè, dopo le due sconfitte, l’obiettivo è quello di vincere Wimbledon, competizione a cui il fuoriclasse italiano tiene molto per ritornare ad alzare un trofeo.

E, a proposito di Wimbledon, è arrivata una notizia che riguarda il tennista serbo, Novak Djokovic. Il fuoriclasse ha già dato l’ufficialità con molto rammarico.

Djokovic, arriva la notizia che non ci voleva: è ufficiale

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda Novak Djokovic e la sua partecipazione a Wimbledon. Il tennista serbo, infatti, ha già fatto il suo esordio contro Muller nella competizione, ma qualcosa, ad un certo punto, è andato storto.

Nel corso del terzo set, sul punteggio di 2-1 per Muller ha iniziato ad avvertire un problema fisico, tanto da richiedere l’assistenza di un medico. Ma non è tutto, perchè a quel punto il dolore era talmente alto che ha richiesto la possibilità di assumere delle pillole, in modo di poter calmare il dolore e poter continuare nuovamente a giocare il suo match.

Tennis, Sinner punta la vittoria di Wimbledon

Jannik Sinner, come detto, in questo momento sta lavorando molto duramente per poter recuperare la forma migliore e poter dire la sua a Wimbledon. Dopo i due schiaffi rifilati dall’amico-rivale Carlos Alcaraz, l’italiano ha come solo obiettivo la vittoria.

Sicuramente non sarà facile per la presenza di tennisti molto forti, ma il focus è solamente quello. Le ultime due sconfitte, soprattutto il Roland Garros, hanno fatto davvero molto male.