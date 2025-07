ADDIO DAZN: la LEGA ha scelto un nuovo canale | Ecco quanto costerà l’abbonamento

La Lega potrebbe dire addio a Dazn e dare il benvenuto ad una nuova piattaforma di trasmissione

Negli ultimi anni, la trasmissione della partite di Serie A, è stata sempre al centro di tantissime polemiche. L’obiettivo del presidente De Siervo, è stato sempre, da quando ha iniziato il suo incarico, molto attento alla lotta contro la pirateria. Una lotta che ha fatto sì che tantissimi siti illegali venissero chiusi.

Questo, ovviamente, a discapito dei grandi broadcaster. Ma, a questo proposito, le cose non sono andate meglio. Infatti, la Lega ha deciso di affidarsi, per la trasmissione delle partite, alla piattaforma Dazn. Ma se da un lato c’era molta curiosità nel vedere questa nuova piattaforma, dall’altra si è iniziato ad avere una serie di disservizi che hanno fatto lamentare l’utente.

Moltissime persone hanno lamentato l’impossibilità di vedere i match o carenze per quanto riguarda il segnale, soprattutto a fronte di un prezzo di abbonamento che è andato a lievitare sempre in misura maggiore.

Proprio a tal proposito, è arrivata la notizia che riguarda la stessa Dazn ed una Lega europea che potrebbe decidere di non affidarsi a loro per la trasmissione delle partite di campionato.

Dazn, una Lega europea potrebbe cambiare piattaforma

La Ligue 1 è pronta a fare una rivoluzione per quanto riguarda la trasmissione delle partite del campionato francese. Infatti, le varie squadre si sono riunite per trovare un accordo e hanno convenuto che potrebbe essere creata una nuova piattaforma con LFP Media, società commerciale della stessa Lega.

L’accordo, tra le altre cose, prevederebbe per gli utenti, un abbonamento con prezzi più contenuti rispetto a quello pagato fino ad ora a Dazn e che corrisponderebbe a 14,99 euro mensili. Insomma, si attendono novità entro breve tempo, ma la Francia vuole cambiare.

Ligue 1, si prospetta una stagione molto importante

La Ligue 1, in questa stagione, vorrà confermare i successi avuti fino a questo momento. La lega francese, infatti, in questo momento, ha gli occhi dell’Europa addosso vista la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain.

Inoltre, ci sono realtà molto in crescita come quella del Marsiglia, dello Strasburgo e del Paris FC che vuole fare lo stesso percorso dei dirimpettai in brevissimo tempo.