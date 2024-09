Inter, quanti svincolati ancora liberi sul mercato!

Inter – È vero, il calciomercato estivo si è ormai concluso, l’Inter ha completato la propria serie di acquisti con l’arrivo di Tomas Palacios per 6,5 milioni di euro. Ma questo non significa che i nerazzurri non possano aggiungere qualche altro nome alla rosa. Infatti, nonostante la chiusura del calciomercato, è ancora possibile mettere sotto contratto giocatori che attualmente ne sono sprovvisti. Tanti i nomi di coloro che sono rimasti senza squadra al 31 agosto, tra di essi anche un ex nerazzurro.

Inter, grandi nomi rimasti senza squadra

Se avete seguito il calciomercato estivo questo nome non vi sarà nuovo: Ivan Perisic. L’esterno croato sembra aver chiuso l’esperienza allo Spalato, squadra che lo ha lanciato da giovane, ma adesso si ritrova senza club. Perisic ha ormai 35 anni, alcune squadre italiane hanno cercato di acquistarlo, tra cui il Como tentando un colpo last-minute prima della chiusura delle porte che hanno sancito la fine del mercato estivo. Altri grandi nomi sono attualmente svincolati, come ad esempio Mats Hummels, il difensore tedesco non ha ancora firmato per nessuno. Oltre a lui nella lista ci sono il campione ex Real Madrid Sergio Ramos, ma anche Anthony Martial, Memphis Depay e Dele Alli.

Molti sono passati dalla Serie A

Tra i tanti calciatori attualmente svincolati spuntano alcuni nomi degni di nota. Tra di essi senza dubbio ritroviamo Adrien Rabiot, dopo aver lasciato la Juventus a giugno, il 29enne francese non è riuscito a trovare una sistemazione adatta. Alcune voci lo darebbero in direzione Galatasaray. Non solo Rabiot, un altro ex Juve si trova al momento senza contratto, parliamo di Miralem Pjanic. Ormai 34enne, Pjanic ha concluso a giugno la sua esperienza in Arabia restando svincolato. Continuando a parlare di coloro che sono passati dalla Serie A, risultano ancora svincolati due attaccanti: Joao Pedro, ex Cagliari, e M’Baye Niang, ex Milan ed Empoli.