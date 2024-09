Palmeri: “Senza Oaktree, questo giocatore sarebbe all’Inter”

Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha parlato del mercato nerazzurro. L’Inter, infatti, ha portato a Milano giocatori come Zielinski, Taremi, Josep Martinez e l’ultimo arrivato Palacios. Ma lo stesso giornalista ha voluto fare una rivelazione di mercato. Secondo Palmeri, però, l’arrivo del fondo Oaktree ha bloccato tutto visto che la nuova proprietà ha dato degli input ben precisi.

Palmeri: “Se Oaktree fosse arrivato a settembre, lui sarebbe nerazzurro”

Palmeri, dunque, ha fatto una rivelazione di calciomercato che riguarda la società nerazzurra. Il club di viale della Liberazione, ad avviso del giornalista, avrebbe potuto portare a Milano un vecchio pallino, ma Oaktree ha bloccato tutto.

Ecco le parole di Tancredi Palmeri: “Il vantaggio di aver fatto già tutto a marzo. O forse lo svantaggio. Taremi e Zielinski rendono il mercato sufficiente, il punto è che dopo non è successo niente altro di sostanziale. E’ vero che l’Inter era quella che necessitava di meno interventi, e soprattutto non ha perso nessuno, il che vuol dire solo aggiungere e non sottrarre nulla. Dettaglio che mantiene positivo il giudizio. Ma rimane quella sensazione di ciò che sarebbe potuto essere e non è stato, perché se solo Oaktree fosse subentrato a settembre e non a giugno, adesso Dybala avrebbe la maglia nerazzurra”.

Mercato Inter, ecco tutte le operazioni fatte dai nerazzurri

Il mercato nerazzurro si è concluso. La società ha operato con grande anticipo per gran parte dei rinforzi da fare. Già dalla primavera erano stati presi due giocatori a parametro zero del calibro di Mehdi Taremi dal Porto e Piotr Zielinski dal Napoli. Successivamente, Marotta e Ausilio, hanno deciso di trovare un’alternativa valida per la porta come Josep Martinez, pagando la clausola prevista sul suo contratto di 15 milioni. Infine, dal Talleres, la società ha prelevato il giovane difensore classe 2003, Palacios, per il ruolo di braccetto sinistro e che sarà il vice-Bastoni.