Marotta ci prova, Rabiot in nerazzuro è possibile!

Marotta – Dopo la notizia arrivata ieri sul mancato rinnovo di Adrien Rabiot con la Juventus le voci di mercato si sono inevitabilmente rincorse. Molte le squadre che sembrerebbero interessate al francese: Roma, Napoli, Milan, Manchester United, ecc. Tutte tengono d’occhio il centrocampista titolare nella nazionale di Didier Dechamps. Tra le tante squadre accostate al giocatore non poteva mancare l’Inter. Voci dicono che Beppe Marotta potrebbe farci un pensierino.

Marotta, piccola vendetta sulla Juve?

L’Inter potrebbe vendicarsi sulla Juve dopo lo “sgarbo” subito in seguito al mancato affare Cabal, soffiato dai bianconeri che hanno trovato l’accordo col Verona prima dei Campioni d’Italia. In questi giorni si è parlato di come Giuntoli avesse battuto Marotta su questo campo, cosa poi rivelatesi non vera dato che i nerazzurri hanno di propria volontà abbandonato la trattativa. Adesso Beppe Marotta potrebbe ottenere una piccola rivalsa sulla Juventus prendendo a parametro zero uno dei suoi (ormai ex) giocatori. Un centrocampista del calibro di Rabiot a zero fa ovviamente gola alla dirigenza interista, prenderlo sarebbe indubbiamente un colpaccio! Rabiot ha addirittura vestito la fascia da capitano quest’anno, il suo arrivo a Milano non andrebbe per niente giù alla grande maggioranza dei tifosi juventini.

Rabiot farai come Cuadrado?

Dopo aver trascorso metà della sua carriera a Torino, Adrien Rabiot ha deciso di non continuare la sua avventura con i colori bianconeri. Dopo ben cinque stagioni con la Juve, le loro strade si sono definitivamente divise. Se il francese dovesse decidere di andare all’Inter il suo sarebbe un percorso simile al suo ex compagno di squadra Juan Cuadrado. Anche in quel caso l’esterno aveva trascorso gran parte della sua carriera coi colori bianconeri arrivando anche a indossare la fascia da capitano, per poi, arrivare in scadenza di contratto con la Juve e passare all’Inter a parametro zero. Se tutto ciò dovesse accadere di nuovo, ci saranno non pochi malumori tra i tifosi della vecchia signora.