MESSI IN ARABIA SAUDITA: addio all’Inter Miami | ECCO IL SUO NUOVO CLUB

Anche Lionel Messi potrebbe andare a giocare in Arabia Saudita nella prossima stagione lasciando l’Inter Miami

Lionel Messi è stato sicuramente uno dei giocatori migliori della storia del calcio. La pulce argentina, in tantissimi anni di carriera, è riuscito a vincere qualunque cosa sia a livello individuale, sia a livello collettivo, lasciando il segno in qualunque squadra abbia giocato e riuscendo a diventare un’icona del mondo del calcio.

In tanti ricorderanno l’esordio in amichevole contro la Juventus di Fabio Capello quando in tanti erano curiosi di vedere questo talento di cui si parlava molto bene e che fece vedere tutto il suo talento. La cosa che ha sempre stupito, è la risposta alle critiche. Un giocatore che non era molto amato in patria per non essere riuscito a vincere il Mondiale come fatto da Maradona.

Non solo è riuscito a farlo, ma lo ha condito anche con due Copa America. Insomma, se non si tratta del più forte della storia, ci manca veramente molto poco per farlo.

Oggi, Messi, si trova a giocare nell’Inter Miami, ma il suo futuro è molto incerto. Il fuoriclasse argentino, infatti, potrebbe cambiare aria ed andare a giocare anche lui in Arabia Saudita.

Inter Miami, addio a Messi? La pulce piace in Arabia Saudita

Lionel Messi potrebbe andare a giocare in Arabia Saudita. Il fuoriclasse argentino in forza all’Inter Miami è in trattativa per il rinnovo, ma potrebbe fare una scelta differente per la sua carriera per provare ad essere pronto per il Mondiale del 2026.

Stando a quanto riportato dal sito ChiamarsiBomber, l’argentino piace in Arabia Saudita e, nello specifico piace all’Al Hilal di Simone Inzaghi che è pronto a fare un mercato faraonico. Tra le altre cose, si riaprirebbe la sfida con Cristiano Ronaldo.

Al Hilal, pronto un mercato molto importante

L’Al Hilal è una delle squadre protagoniste del Mondiale per Club. La squadra araba ha pareggiato contro il Real Madrid ed ha eliminato agli ottavi, a sorpresa, il Manchester City. E sul mercato potrebbe fare cose importantissime.

Già preso Theo Hernandez, come detto c’è anche il pressing su Messi e occhio a quello per Osimhen per cui ci sarà un forte rilancio all’offerta economica.