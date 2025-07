SORPRESA IN FORMULA 1: cambia tutto dal 2006 | Decisione storica

Arriva la notizia che cambia tutto per quanto riguarda la Formula 1: una decisione storica per i Gran Premi

In Formula 1, il mondiale di questa stagione, sta già prendendo una conformazione ben precisa per quanto riguarda la classifica. Infatti, sembra essersi delineata quella che sarà la sfida per la vittoria finale. Le prime due posizioni, infatti, sono saldamente in mano alle due McLaren che stanno facendo una grandissima stagione.

Il primo posto è ricoperto da parte di Piastri, che si trova a quota 216 punti, seguito dal compagno di squadra Lando Norris a quota 201. Sul gradino più basso del podio c’è l’attuale campione del mondo, l’olandese Max Verstappen. Medaglia di legno per la Mercedes di Russel che si trova a quota 146 punti in classifica.

Le due Ferrari, invece, si trovano appaiate in quinta e sesta posizione con Leclerc a quota 119 punti ed Hamilton, invece, a quota 91, ben distanti dalla vetta della classifica e dalla speranza di vittoria.

Intanto, potrebbe esserci una decisione storica che manca, alla Formula 1, fin dal lontano 2006. Infatti, potrebbe davvero cambiare tutto per quanto riguarda la competizione.

Formula 1, decisione storica? Potrebbe cambiare tutto

Decisione importantissima per quanto riguarda le gare di Formula 1. Infatti, come affermato dallo stesso Stefano Domenicali, anche nella prossima stagione è stato rinnovato il contratto per il Gran Premio d’Austria.

Un circuito storico il cui rinnovo garantirà parecchi soldi. Una decisione importantissima, visto che si tratta di una pista particolarmente complessa e che garantisce sempre grande competitività tra i piloti in gara.

Ferrari, tanto da migliorare per competere

La Ferrari, in questo momento, non si trova nel suo momento storico migliore. Nonostante la Rossa abbia dalla sua due piloti fortemente competitivi, in questo momento non ci si riesce a muovere dal pantano in cui ci si trova da troppe stagioni.

Strategie sbagliate e vettura poco competitiva, non garantiscono la possibilità di giocarsi il titolo finale. Per questo, a fine stagione, potrebbero esserci grandi cambiamenti con la speranza che si possa aumentare il livello. Ma ci sarà sicuramente tantissimo da lavorare, dal momento che la situazione, ad oggi, non appare rosea. Ma vedremo nei prossimi mesi cosa accadrà.