Biasin: “Mercato, dico le stesse cose da tre anni”

Biasin ha parlato del mercato nerazzurro. Il giornalista ha voluto andare contro le voci che vogliono la società di viale della Liberazione come immobile sul mercato. In tanti hanno parlato di una società che non ha colmato le seppur poche lacune della squadra di Simone Inzaghi. Ma, come detto spesso e volentieri, il giornalista ha voluto elogiare un fattore in particolare della campagna acquisti.

Biasin: “Sull’Inter dico le stesse cose da tre anni: una cosa è stata fondamentale”

Biasin, dunque, intervenuto dagli studi di Pressing, ha puntato il dito contro chi ha parlato male dei movimenti fatti dalla società nerazzurra sul mercato. Per molti, manca qualcosa in termini di elementi giovani e nei ruoli di esterno di destra e in avanti. Ma il giornalista ha voluto sottolineare come effettivamente uno è il fattore su cui concentrarsi e su cui la stessa società si è concentrata in questa sessione.

Ecco le parole di Fabrizio Biasin: “Sull’Inter dico le stesse cose da anni: anche quest’estate si è fatta una chiacchierata sul non mercato, senza rendersi conto che la cosa migliore da fare era tenersi tutti i big”.

Mercato Inter, quattro operazioni effettuate: tutti gli arrivi alla Pinetina

Il mercato nerazzurro, quindi, si è concluso con quattro operazioni. La dirigenza, già in primavera, si era mossa per tempo. Infatti, sono arrivati a Milano, a parametro zero, giocatori del calibro di Piotr Zielinski dal Napoli e Mehdi Taremi dal Porto. Non solo acquisti a zero, perchè ci sono stati anche degli investimenti. Dal Genoa, infatti, è arrivato il portiere spagnolo, Josep Martinez, per cui è stata pagata la clausola da 15 milioni di euro. Infine, l’ultimo arrivato, è il difensore argentino classe 2003, Tomas Palacios. Il ragazzo è arrivato all’Inter per ben 6,5 milioni di euro più bonus che possono arrivare fino ad 11 milioni. Per il resto, se ne parlerà eventualmente a gennaio e la prossima estate.