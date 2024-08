Inter, l’ex nerazzurro potrebbe tornare in Italia!

Inter – Mentre il mercato in entrata dei nerazzurri sembra essersi ormai concluso con l’arrivo di Tomas Palacios, lo stesso non si può dire degli altri club di Serie A. Tra le avversarie dell’Inter ci sarebbero alcuni club interessati a un ex nerazzurro. Stiamo parlando di Ivan Perisic, che ha lasciato i nerazzurri nel 2022 dopo essere andato in scadenza di contratto. Adesso per lui si apre la possibilità di tornare in Italia, ma non con la maglia nerazzurra.

Inter, Perisic corteggiato da due club italiani

Ma chi sono le due squadre interessate ad acquistare un ormai 35enne Ivan Perisic? Tra le principali interessate emergono Monza e Genoa. Per i brianzoli l’opzione Perisic si è fatta strada dopo il mancato acquisto di Alessio Zerbin che resterà a Napoli. Ovviamente la trattativa resta complicata dato l’ingaggio del giocatore leggermente proibitivo per le casse del Monza. Anche l’età dell’esterno fa desistere il club allenato da Alessandro Nesta. Motivazioni simili riguardando anche la dirigenza del Genoa. Anche i rossoblù sarebbero interessati a tentare un colpo simile. Un giocatore dalle capacità tecniche di Perisic farebbe comodo in qualsiasi squadra di Serie A nonostante la sua età.

Difficilmente il croato si muoverà da Spalato

Nonostante l’idea di tornare in un campionato prestigioso come la Serie A possa risultare allettante per un 35enne, difficilmente Perisic andrà via dall’Hajduk Spalato. D’altronde l’Hadjuk, allenato in questo momento da Rino Gattuso, è la squadra che ha lanciato un giovanissimo Ivan Perisic. L’esterno croato lasciò Spalato a soli 17 anni per andare in Francia al Sochaux, da lì inizierà la grande carriera dell’esterno croato. Un palmarés invidiabile quello di Perisic: 2 campionati tedeschi, un campionato italiano e diverse coppe nazionali di Germania e Italia, a condire tutto la coppa più pesante di tutte, la Champions League vinta nel 2020 con la maglia del Bayern Monaco.