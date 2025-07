SVOLTA NICO PAZ: futuro scritto | LA DECISIONE CAMBIA PER SEMPRE LA SUA CARRIERA

Arriva la svolta che riguarda il futuro di Nico Paz: decisa la squadra in cui giocherà la prossima stagione

L’Inter, tra i tanti giocatori che ha valutato per rinforzare l’organico della prossima stagione, ha sicuramente un occhio di riguardo per quanto concerne il giovane trequartista argentino, Nico Paz. Il classe 2004, è arrivato la scorsa stagione al Como dal Real Madrid ed ha giocato una stagione strepitosa con la squadra lombarda.

Addirittura, a fine stagione, il ragazzo è stato votato come miglior giovane del campionato. Un riconoscimento importante per un talento che ha fatto vedere cose parecchio interessanti. Come detto, i nerazzurri, si sono molto interessati a lui, tanto che ci sarebbero stati tantissimi incontri tra il vice-presidente Zanetti e la famiglia del ragazzo.

Per la squadra nerazzurra, Paz, sarebbe un elemento perfetto visto che abbina qualità, fisicità, fantasia e dribbling. Ma la situazione contrattuale del ragazzo rende le cose parecchio complicate.

E, a tal proposito, il giocatore ha avuto la notizia della sua squadra per la prossima stagione. La decisione sul suo futuro è stata presa definitivamente.

Nico Paz, decisione presa per quanto riguarda il futuro

Nico Paz fa gola a tanti, ma il suo futuro sembra essere oramai scritto. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Real Madrid non sembra ancora intenzionato ad esercitare la recompra per riportarlo a casa.

Dunque, il ragazzo potrebbe rimanere almeno un’altra stagione al Como per crescere e maturare definitivamente dopo una stagione straordinaria. L’Inter, quindi, dovrà cambiare obiettivo e andare a cercare un giocatore che abbia caratteristiche simili a quelle del classe 2004 argentino.

Como, la situazione contrattuale di Nico Paz

Il contratto di Nico Paz prevede delle clausole molto interessanti che rendono complicato l’avvicinamento di qualunque altro club. Infatti, il Real Madrid, avrebbe la possibilità di prelevarlo per 6 milioni in questa stagione, per 8 nella prossima e per 10 nella successiva.

Inoltre, i galacticos, avrebbero anche una percentuale di futura rivendita pari al cinquanta percetto del costo del cartellino che faciliterebbe il suo ritorno nella capitale spagnola. Vedremo se, a questo punto, la situazione cambierà l’anno prossimo e se il ragazzo riuscirà a fare il grande salto.