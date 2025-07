“Grazie di tutto”: Sinner dice ADDIO | LA DECISIONE SORPRENDE TUTTI

Jannik Sinner prende una decisione che ha sorpreso tutti e dice addio: “Vi dico grazie di tutto”

Il tennista del momento è sicuramente Jannik Sinner. Il campione italiano, infatti, grazie ai suoi miglioramenti sul campo e grazie, soprattutto, alla vittorie dei trofei, è riuscito a raggiungere il primo posto nella classifica Atp. Un traguardo inimmaginabile solamente fino a pochi anni fa.

Ma, le ultime vicende, hanno visto il tennista italiano coinvolto nel caso Clostebol, una sostanza vietata e dopante che l’altoatesino ha assunto a sua insaputa a causa di una negligenza da parte di un membro del suo staff. Alla fine, il tutto, si è risolto con il patteggiamento ad una squalifica di tre mesi.

Sinner è già ritornato in campo sia agli Internazionali di Roma sia al Roland Garros, dove si è arreso solamente in finale all’amico-rivale Carlos Alcaraz. E adesso si prepara per Wimbledon.

Intanto, arriva una decisione a sorpresa che ha stupito un po’ tutti da parte dello stesso Sinner. Una presa di posizione che sicuramente farà parlare per quanto accaduto.

Sinner, decisione preso: “Li ringrazio tutti”

E’ notizia di qualche giorno fa l’addio di Jannik Sinner al preparatore Marco Panichi e al fisioterapista Ulises Badio. Un percorso che ha portato a grandi risultati, ma che adesso si è interrotto.

Proprio a tal proposito è arrivato il saluto social di quest’ultimo che ha scritto: “Grazie per il tempo e per le sfide che abbiamo condiviso. Ciao Jannik”. Non si è fatta attendere la risposta del tennista italiano: “Abbiamo ottenuto in questo periodo dei risultati straordinari, grazie al mio team, sono fiero di quello che abbiamo fatto insieme”.

Sinner, una condizione da ritrovare

Jannik Sinner, dopo la squalifica, deve ancora ritrovare la condizione fisica ottimale. Il tennista altoatesino, infatti, è riuscito ad andare oltre ogni pronostico andando in finale e giocandosela alla pari con Alcaraz. Ma la sconfitta in rimonta al Roland Garros brucia tanto e per questo va trasformata in stimolo.

Per questo, adesso, l’obiettivo principale è quello di prepararsi al meglio per il Roland Garros. L’obiettivo è quello di poter rialzare la coppa al cielo e consolidare il primato in classifica.