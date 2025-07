“Ha preso per il c*lo tutti”: stangata per Simone Inzaghi | CHE DELUSIONE PER L’INTER

Arrivano parole molto importanti e che riguardano l’ex tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi

L’Inter, dopo tanti anni, non sta vivendo il suo miglior periodo storico. Infatti, la squadra nerazzurra, in questa stagione, non è riuscita a vincere nessun trofeo e, tra le altre cose, ha perso in maniera importante la finale di Champions League ed è anche stata eliminata dal Mondiale per Club.

Lo spogliatoio è una polveriera con il capitano della squadra, Lautaro Martinez, che si è scagliato contro alcuni compagni di squadre che non vorrebbero, a suo modo di vedere, rimanere più in maglia nerazzurra. Oltre a questo, la società deve gestire un forte ricambio all’interno della squadra che non potrà contare su molti elementi attualmente presenti in rosa.

Oltre a questo, tanto malumore ha causato anche la modalità di addio di Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Al Hilal, dopo la sconfitta pesante in finale, ha deciso di lasciare lecitamente i nerazzurri, ma, a dispetto delle sue parole, la decisione era arrivata molto prima della finale.

E, a proposito dell’ex tecnico nerazzurro, sono arrivate parole molto importanti che non lasciano dubbi. L’opinionista si scaglia contro Inzaghi senza termini.

Parole dure contro Inzaghi: “Ha preso tutti per il c*lo”

Le modalità di addio di Simone Inzaghi all’Inter hanno portato strascichi importanti sul gruppo nerazzurro. I giocatori e la società sono rimasti parzialmente spiazzati dalla notizia e anche la critica non ha risparmiato di dare le sue opinioni.

Anche Antonio Cassano ha detto la sua e non ha usato mezzi termini per l’ex allenatore nerazzurro: “Puoi prendere per il culo chi scrive le cose che vuoi, tu sei andato lì perchè prendi 25 milioni di euro. Prima della finale di Champions si sapeva, è andato a prendere i soldi come tutti gli altri”.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

In casa nerazzurra, adesso ci vorrà una restaurazione vera e proprio visto che l’ambiente non è più solido come un tempo. Sicuramente ci vorranno rinforzi in ogni reparto, almeno un paio in difesa.

A centrocampo si dovrà puntare su un elemento muscolare e una mezz’ala di qualità. Mentre nel reparto avanzato ci sarà bisogno di due giocatori con caratteristiche diverse rispetto a quelle attuali e con una buona presenza in zona gol.