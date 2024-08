Inter, mercato concluso, quali sono gli obiettivi che sono sfumati?

Inter – Il mercato dei nerazzurri si è finalmente concluso. I giocatori arrivati a Milano quest’estate sono solamente quattro: Taremi, Zielinski, Martinez e Palacios. Ma non sono gli unici che abbiamo visto accostare ai nerazzurri in questi mesi densi di trattative e voci di mercato. Alcuni obiettivi sono sfumati perché è semplicemente svanito l’interesse della dirigenza, altri per le direttive di Oaktree, altri ancora per semplice scelta tecnica, ma chi sono i nomi di coloro che avremmo potuto vedere in nerazzurro?

Inter, la quinta punta non è mai arrivata!

Uno dei principali argomenti dell’estate interista è stata quella della ricerca della famosa quinta punta. Diversi i nomi portati alla luce dai giornali ma colui di cui abbiamo letto più volte è stato senza dubbio Albert Gudmundsson. Per tutta l’estate si è creduto che l’Inter fosse il club più vicino all’acquisto dell’islandese ma diversi fattori, tra cui anche il processo a carico del giocatore, hanno portato la dirigenza ad allontanarsi dall’attaccante. Gudmundsson è divenuto in seguito un giocatore della Fiorentina. Nelle ultime settimane abbiamo anche sentito parlare di Vladyslav Vanat, attaccante della Dinamo Kiev capocannoniere del suo campionato. Ma anche su di lui non c’è mai stato un vero e proprio tentativo per portarlo a Milano.

Quanti nomi per la difesa!

Prima dell’arrivo di Palacios sono stati innumerevoli i nomi che i giornalisti hanno accostato all’Inter. Abbiamo avuto due parametri zero: Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, su cui la dirigenza non ha potuto affondare il colpo a causa delle direttive di Oaktree riguardo l’età dei nuovi acquisti. Tra i tanti nomi c’è anche Cabal, che alla fine è stato acquistato dalla Juventus che ha bruciato sul tempo l’Inter, anche se a dirla tutta Marotta ha sempre smentito questa versione parlando di un volontario allontanamento dei nerazzurri. E infine tra i più recenti c’è stato il fallito acquisto di Giovanni Leoni. Il giovanissimo difensore ex Sampdoria ha raggiunto da qualche giorno i nuovi compagni del Parma.