Ecco che arriva Xhaka in Serie A: il club ha chiuso l’operazione | Vengo in Italia per vincere lo scudetto

Granit Xhaka potrebbe essere protagonista in Serie A in una delle big: vuole vincere lo scudetto

Tantissime società del nostro campionato stanno, oramai da parecchi mesi, programmando il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando al meglio quelli che possono essere i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per le proprie squadre. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio agli errori grossolani commessi da Marotta e Ausilio.

La società nerazzurra dovrà dare avvio ad una grande fase di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le rivali e aprire un ciclo di vittorie. Il club azzurro, infatti, dopo la vittoria del quarto scudetto e dopo la permanenza di Antonio Conte, ha intenzione di fare un grandissimo mercato.

Il Milan vuole riscattare la passata stagione e, per farlo, ha deciso di affidarsi al duo Tare-Allegri. Invece, la Juventus, vuole assolutamente ritornare a lottare per la vittoria del tricolore.

Intanto, un giocatore che potrebbe approdare presto in Serie A è sicuramente lo svizzero Granit Xhaka. Su di lui c’è il forte interesse di una big del nostro campionato.

Serie A, potrebbe arrivare Xhaka: ecco chi lo vuole

Granit Xhaka potrebbe essere uno dei protagonisti della prossima Serie A. Il centrocampista svizzero vuole provare una nuova esperienza e lasciare il Bayer Leverkusen. Su di lui c’è il forte interesse della Juventus che lo vede come elemento perfetto per guidare il proprio centrocampo.

Ma, per il suo arrivo, secondo quanto riportato da Tuttosport, ci vogliono almeno due uscite. Una sarebbe quella del giovane classe 2003, Fabio Miretti. L’altra quella di McKennie. Le prossime settimane potrebbero essere molto importanti in questo senso. La Juventus ha deciso di fare le cose sul serio per lo svizzero.

Juventus, ecco gli obiettivi per l’attacco

Per quanto riguarda il reparto avanzato dei bianconeri, è già arrivato un rinforzo importante come Jonathan David. Ma non è ancora finita qui. Perchè, infatti, la società sta puntando un giocatore che possa giocare sulla trequarti insieme ad Yildiz.

Il primo profilo è sempre quello del ritorno di Kolo Muani. Ma occhio ad altre due soluzioni come quelle che portano a Sancho ed Adeyemi.