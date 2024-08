Inter, com’è andato il mercato dei nerazzurri?

Inter – Sono stati due mesi a dir poco intensi per la dirigenza nerazzurra ma anche per i tifosi interisti. La chiusura del calciomercato è arrivata ieri sera a mezzanotte, poco dopo il fischio finale di Inter – Atalanta. Proprio nella giornata di ieri i nerazzurri hanno chiuso il loro ultimo acquisto, ma com’è andato in generale il mercato interista?

Inter, pochi arrivi ma buoni!

Al contrario di quello che si potrebbe dire delle rivali, quello dei nerazzurri non è stato sicuramente un mercato faraonico. Pochi gli acquisti dei nerazzurri, pochi ma indubbiamente funzionali alla rosa di Simone Inzaghi. I primi nomi ad arrivare a Milano sono stati ovviamente i due parametri zero, parliamo di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Entrambi in scadenza di contratto hanno salutato rispettivamente Porto e Napoli per raggiungere i campioni d’Italia. Il primo vero e proprio acquisto della stagione non si è fatto attende, l’Inter necessitava di un nuovo vice-Sommer dopo l’addio di Audero, ed è così che a inizio luglio è arrivato Josep Martinez, proveniente dal Genoa è costato all’Inter 13 milioni e mezzo. Infine, a chiudere il mercato nerazzurro ci ha pensato Tomas Palacios, il tanto ambito difensore che ricoprirà il ruolo di vice-Bastoni, arrivato dall’Independiente Rivadavia.

Diversi giocatori hanno salutato Milano!

Per quanto riguarda invece le partenze, 3 giocatori hanno lasciato Milano per il mancato rinnovo del contratto, parliamo di Stefano Sensi, Juan Cuadrado e Alexis Sanchez. Tutti e tre hanno trovato una nuova sistemazione in Serie A rispettivamente con Monza, Atalanta e Udinese. Per quanto riguarda le vendite dei nerazzurri, l’Inter ha salutato Agoume, Oristanio e Zanotti ottenendo una cifra complessiva di circa 10 milioni. Da aggiungersi poi ci sono i prestiti con diritto di riscatto dei due fratteli Carboni, Valentìn al Marsiglia e Franco al Venezia. Mentre c’è l’obbligo per Satriano, trasferitosi al Lens in Francia.