FATTA PER LORENZO INSIGNE: ritorno col botto in Serie A | Operazione straordinario del club

Lorenzo Insigne potrebbe ritornare nuovamente in Serie A: contatti fitti con un club

Tantissime società del nostro campionato, oramai da parecchi mesi, hanno iniziato a programmare le prime strategie di mercato in vista della prossima stagione. Infatti, i vari dirigenti, stanno prendendo informazioni e stanno valutando i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per le proprie rose. L’Inter, ad esempio, deve porre rimedio ai grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio.

La società nerazzurra deve dare un forte avvio ad un’opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e vuole provare ad aprire un ciclo vincente. Dopo la vittoria del quarto scudetto e dopo la permanenza di Antonio Conte, la società partenopea vuole fare un mercato molto importante.

Il Milan vuole riscattare l’ultima stagione negativa e, per farlo, ha deciso di affidarsi alla guida del duo Tare-Allegri. Mentre la Juventus ha intenzione di ritornare a lottare per la vittoria del tricolore.

Intanto, arriva una notizia molto importante che riguarda una vecchia conoscenza del nostro campionato. Si tratta di Lorenzo Insigne che nella prossima stagione potrebbe tornare a giocare in Serie A.

Serie A, ritorno Insigne? Contatti fitti con un club

Lorenzo Insigne potrebbe ritornare a giocare in Serie A. E, nelle ultime settimane, da quando ha lasciato il Canada, ci sarebbero contatti fitti con una società. A dare la notizia è stato il giornalista esperto di mercato, Alfredo Pedullà.

Il giocatore, infatti, sarebbe in contatto con il suo ex allenatore, Maurizio Sarri, per provare un approdo alla Lazio. Il classe 1991, avrebbe messo in stand by ogni tipo di altra soluzione perchè vorrebbe prima capire se fosse possibile andare a giocare nella Capitale. Le prossime settimane, in questo senso, potrebbero essere molto importanti.

Lazio, problema indice di liquidità

La Lazio, però, in questo momento, si ritrova ad avere il grosso problema dell’indice di liquidità. La società biancoceleste, infatti, ha sforato i parametri consentiti e ha il mercato in entrata bloccato.

Il presidente Lotito ha annunciato che non ha intenzione di smantellare la squadra e vendere i big, quindi ogni tipo di soluzione andrà trovata con la cessione di seconde linee, sempre che possa bastare.