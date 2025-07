Alla fine Lotito si è deciso | Lazio, trasferimento UFFICIALE: lo hanno accolto tutti a braccia aperte

Arriva l’ufficialità per quanto riguarda il trasferimento per la società biancoceleste: Lotito alla fine si è deciso

La scorsa stagione della Lazio è stata sicuramente dal doppio volto. La squadra biancoceleste era partita fortissimo nella prima metà di campionato, riuscendo ad esprime un grandissimo calcio, ma, soprattutto, riuscendo ad ottenere grandissimi risultati in campo arrivando a lambire la zona scudetto.

Nella seconda parte, invece, le cose sono andate diversamente. Infatti, sia a causa della forma fisica diminuita, sia a causa di tanti infortuni che di un mercato invernale non all’altezza, la squadra non si è espressa sui livelli sopra menzionati ed ha fatto tanti risultati negativi, non riuscendo a qualificarsi nemmeno in zona Europa.

Questo, ha fatto sì che la società perdesse tanti soldi soprattutto per quanto riguarda l’indice di liquidità che dovrà essere messo a posto per provare a fare mercato in entrata.

Intanto, per i biancocelesti, è arrivato l’annuncio ufficiale. Arriva il trasferimento che ha fatto contente tutte le parti ed anche il presidente Claudio Lotito si è deciso.

Lazio, ufficiale il trasferimento del giocatore

La Lazio ha effettuato un’altra cessione in questa sessione di mercato. La società biancoceleste, infatti, ha ufficializzato il prestito del giovane difensore brasiliano classe 2005, Filipe Bordon che è passato al SudTirol.

Un’operazione fortemente voluta dal club cadetto per rinforzare il reparto arretrato e che è riuscito a concludere proprio in queste ore. Per quanto riguarda la Lazio servirà ben altro per poter rientrare nei giusti parametri dell’indice di liquidità e per poter provare a fare mercato in entrata.

Lazio, da risolvere la questione dell’indice di liquidità

La cattiva notizia per questa estate di mercato della Lazio è, come anticipato anche sopra, la questione dell’indice di liquidità. Infatti, i biancocelesti, dovranno effettuare delle cessioni importanti e che possano portare circa 90 milioni di euro per rientrare nei giusti limiti.

Il presidente Lotito ha annunciato di non voler smantellare la squadra e di non voler rinunciare ai propri gioielli. Per questo, il rischio elevato è quello di non fare mercato per questa stagione e giocarsi le proprie possibilità con la stessa squadra dello scorso anno che non si è qualificata in Europa.