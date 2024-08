Leoni, dalla Samp alla Serie A ma non all’Inter!

Leoni – Per chi ha seguito il calciomercato interista il nome di Giovanni Leoni non sarà sicuramente nuovo. Il giovanissimo difensore della Sampdoria è stato accostato all’Inter per buona parte del calciomercato estivo. I nerazzurri avevano, insieme ad altre squadre, notato le grandi capacità di Leoni. I tentativi dell’Inter sembra ci siano stati ma nulla di concreto. Adesso la carriera del giovane potrebbe continuare in Serie A ma non con la maglia dei nerazzurri.

Leoni-Parma, affare fatto

Nella giornata di oggi è arrivata la conferma riguardo l’esito della trattativa tra Parma e Sampdoria: Giovanni Leoni sarà un giocatore del Parma. Da settimane ormai l’Inter si era allontanata dalla trattativa, il Parma ne ha approfittato per piazzare il colpo. La cifra su cui le due società si sarebbero accordate sarebbe di 7 milioni di euro con altri bonus legati alle presenze che dovrebbero aggirarsi attorno al milione e mezzo. Un grande affare quello del Parma che si aggiudica un nome che aveva attirato l’attenzione di diversi club. Oltre all’Inter altre grandi squadre avevano espresso un forte interesse per il giovane, tra queste Torino, Juventus e Napoli. Fin dal suo trasferimento alla Sampdoria, Leoni, aveva dimostrato grandi capacità. Il suo allenatore, Andrea Pirlo, ha da subito concesso al 17enne la maglia da titolare.

L’Inter si asciuga le lacrime con Palacios

Poco male per i tifosi nerazzurri. Proprio nelle ore in cui viene ufficializzato il trasferimento di Leoni a Parma anche l’Inter mette a segno il proprio colpo di mercato. Nella giornata di oggi si sono svolte le visite mediche di Tomas Palacios per conto della trattativa che lo dovrebbe portare in nerazzurro. Il classe 2003 ricoprirà il ruolo con tutta probabilità il ruolo di vice-Bastoni. Secondo molti dovrebbe essere l’ultimo tassello necessario al pieno avvio della squadra di Simone Inzaghi. L’allontamento dei nerazzurri da Leoni potrebbe anche dipendere dal forte interesse generato da Palacios.