SORPRESONA IN FORMULA 1: da adesso nulla sarà davvero come prima | C’è anche l’ufficialità

Arriva una grande notizia per quanto riguarda la Formula 1: il tutto è anche stato ufficializzato

In questa stagione, il Mondiale di Formula 1, sembra essere un affare a tre piloti e due scuderie. Infatti, i protagonisti, fino a questo momento, sono stati Piastri, Norris e Verstappen che si dividono le prime tre posizioni in classifica per la McLaren e la RedBull. Ancora è, ovviamente, tutto da scrivere per una competizione avvincente.

Per quanto riguarda le due Ferrari, quest’anno ancora non si riesce ad avere una vettura che possa competere con le altre scuderie. Nonostante l’arrivo di un grande campione come Lewis Hamilton e la presenza di un grande talento come Charles Leclerc, le cose non stanno andando bene e i due hanno più volte manifestato il loro malcontento.

Addirittura, per quanto riguarda la fine della stagione, si rincorrono voci di un possibile addio di Leclerc che potrebbe approdare alla RedBull al posto di Verstappen che sta trattando con la Mercedes.

Intanto, per quanto riguarda la competizione della Formula 1, arriva un annuncio ufficiale molto importante e che riguarda le prossime gare. Una novità sicuramente positiva.

Formula 1, arriva la notizia inattesa: grande sorpresa per i tifosi

In Formula 1 arriva una grandissima novità. Infatti, già dalle prossime gare, la competizione avrà come partner strategico la presenza di PepsiCo. Una collaborazione che porterà dei vantaggio soprattutto per quanto riguarda l’intrattenimento dei tifosi presenti a vedere i Gran Premi.

Si proveranno a coniugare sia l’esperienza principale della gara, ma anche quelle immersive pensate per i fan a livello globale. Questo consentirà di avere, ai vari spettatori presenti nei circuiti, di avere delle occasioni di intrattenimento sia all’interno del circuito, che all’esterno.

Ferrari, tantissimo da migliorare per tornare a competere

Tornando alle cose di casa Ferrari, la scuderia italiana dovrà fare ancora tantissimo per riuscire a competere con le altre grandi scuderie. Infatti, in questa stagione, sono stati tantissimi gli errori sia sulla vettura che per quanto riguarda le strategie.

A questo proposito, anche a livello ingegneristico e manageriale, qualcuno potrebbe cambiare in vista della prossima stagione. La Rossa è da troppo tempo che non riesce ad essere protagonista.