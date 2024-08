Gudmundsson, sfuma il colpo dei nerazzurri

Gudmundsson – Dopo settimane in cui ci sono stati un gran susseguirsi di voci, adesso il destino di Albert Gudmundsson è ormai definitivo. L’islandese ha svolto le visite mediche per conto della Fiorentina, diverrà al più presto un giocatore dei viola che verseranno circa 28 milioni nelle casse del club genovese. Niente Inter quindi per l’attaccante, i nerazzurri adesso si ritrovano costretti a muoversi diversamente sul mercato.

Gudmundsson, futuro in viola, Inter beffata?

Dopo le prime settimane di mercato in cui è parso a tutti che i nerazzurri fossero quelli più vicini all’acquisto dell’attaccante, abbiamo assisto a un lento allontanamento da parte dell’Inter nella trattativa. Da quel momento l’unica destinazione ritenuta possibile per l’islandese è sempre e solo stata Firenze. Fino a qualche giorno fa, in cui le due società, Fiorentina e Genoa, sembravano non riuscire a trovare un accordo. Sulla questione è intervenuto anche il DS dei rossoblu, Andres Blazquez, che ha chiarito che l’offerta presentata dai viola per non soddisfava il club genovese. L’esigenza era quella di avere un possibile sostituto in caso di partenza di Gudmundsson, ed è proprio grazie a questa eventualità che l’Inter ha creduto di potersi inserire nella trattativa. Il nome di Marko Arnautovic era emerso come possibile contropartita da inserire nella trattativa ma si trattava di una flebile speranza che è rimasta tale.

Arnautovic non si sarebbe dimostrato disponibile

Oltre al poco appetibile cartellino dell’austriaco, a complicare le cose a quanto pare si è aggiunto anche lo stesso giocatore. Arnautovic avrebbe totalmente rifiutato il trasferimento a Firenze. Come già emerso qualche giorno fa, il giocatore ha messo più volte in chiaro di voler restare a Milano. Tale indiscrezione è stata lanciata da Pasquale Guarro sul portale calciomercato.com. Lo stesso Guarro ha poi aggiunto che l’Inter avrebbe proposto anche il profilo di Joaquin Correa alla Fiorentina.