Tegola Inter, necessaria l’operazione | Il titolare costretto ad andare in ospedale

Il giocatore nerazzurro costretto ad operarsi dopo l’infortunio: prima tegola per Christian Chivu

La stagione dell’Inter si è trasformata da sogno a incubo. La squadra nerazzurra, infatti, fino a pochi mesi prima della conclusione della stagione, era in corsa per tutti gli obiettivi stagionali e, stando alle parole dei vari strati della società, puntava alla vittoria di tutti i trofei. Nei fatti, le cose sono andate totalmente all’opposto.

La squadra nerazzurra, infatti, è riuscita ad essere eliminata in semifinale di Coppa Italia dal Milan, dopo che gli stessi rossoneri, con una clamorosa rimonta, avevano trionfato in Supercoppa Italiana. Poi, c’è stato il secondo posto in campionato con il Napoli campione ed anche, e soprattutto, la sconfitta in finale di Champions League per 5-0 contro il Paris Saint-Germain.

Un colpo durissimo che si è aggiunta all’addio avvenuto in maniera molto discutibile da parte di Simone Inzaghi ed alla scelta, da parte della dirigenza, di un tecnico inesperto come Christian Chivu.

Oltre a questo, dopo il fallimento dell’esperienza del Mondiale per Club, lo stesso tecnico rumeno è alle prese con la prima tegola. Il giocatore, infatti, è stato costretto all’operazione chirurgica.

Inter, il giocatore si opera: intervento necessario

L’Inter dovrà fare a meno di Davide Frattesi per i primi impegni della stagione. Il giocatore, infatti, è stato costretto all’operazione a causa di un’ernia bilaterale, un problema che si portava dietro già dalla partita di ritorno contro il Barcellona.

Intervento perfettamente riuscito, ma che potrebbe fargli saltare la prima parte del ritiro con la squadra. Per un giocatore che Christian Chivu ha intenzione di rivalutare e di dargli maggiore considerazione e minutaggio in campo.

Frattesi, situazione ribaltata con Chivu

Davide Frattesi ha visto ribaltarsi la sua situazione. Il centrocampista non andava particolarmente d’accordo con Inzaghi a causa dello scarso utilizzo in campo. Per questo, fosse rimasto il tecnico piacentino, la sua intenzione era quella di lasciare i nerazzurri.

Con l’arrivo di Chivu, le cose sono cambiate. Il tecnico, infatti, gli ha comunicato di voler puntare su di lui e di voler sfruttare al massimo le sue caratteristiche in campo, cosa che ha portato il giocatore a considerare addirittura il rinnovo contrattuale con la società.