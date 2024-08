Dybala, il suo nome nuovamente accostato ai nerazzurri

Dybala – La storia d’amore tra Paulo Dybala e l’Inter non è mai sbocciata. Diverse volte i nerazzurri hanno tentato di corteggiare l’argentino. Fin dai tempi in cui vestiva la maglia del Palermo molti tifosi interisti hanno sognato di vederlo a Milano. Due anni fa con la presenza di Marotta nella dirigenza interista e l’attaccante in scadenza di contratto con la Juventus si era creduto fosse arrivato il momento giusto per il matrimonio tra le due parti. Ma non andò così, Dybala firmò per la Roma nell’estate del 2022 e adesso anche il rapporto con i giallorossi sembra destinato a interrompersi.

Dybala, c’è di nuovo l’interesse dell’Inter?

Da giorni ormai si discute sul possibile futuro della Joya, oggi il Corriere della Sera ha lanciato una notizia che in pochi si aspettavano. La Roma ha aperto alla cessione dell’attaccante e tra le possibili destinazioni contemplate ci sarebbe anche l’Inter. A quanto pare i dirigenti della Roma hanno chiesto informazioni sul possibile interesse da parte dei nerazzurri, ma le linee guida dettate da Oaktree impediscono all’Inter di acquistare profili come quello di Dybala a causa di età e ingaggio. La notizia non farà di certo piacere a molti tifosi interisti. Dybala è considerato tra i migliori talenti della Serie A, in molti avrebbero voluto vederlo in campo accanto al connazionale Lautaro Martinez.

Il futuro della Joya è fuori dall’Italia?

Esclusa l’opzione Inter restano due gli scenari probabili nel futuro di Paulo Dybala. Il primo è ovviamente quello di restare un altro anno a Roma, con un contratto in scadenza a giugno 2025 che verrebbe automaticamente rinnovato alla 15esima presenza dell’argentino. La seconda opzione che farebbe comunque comodo ai giallorossi è quella della partenza verso l’Arabia. Il suo allenatore Daniele De Rossi si è espresso preoccupato nel caso in cui l’attaccante dovesse partire senza l’arrivo di un sostituto. La decisione sul futuro dell’argentino dovrebbe arrivare molto presto.