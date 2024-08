Palacios, svolta vicina? E’ pronta anche l’alternativa

Palacios è il profilo per il ruolo di braccetto sinistro di difesa che la società nerazzurra sta attenzionando maggiormente in queste ultime ore. Il classe 2003, ha una situazione contrattuale molto particolare tra il Talleres e la società in cui gioca in prestito attualmente, ovvero l‘Independiente Radavivia. Ma nelle ultime ore potrebbe essere arrivata la svolta per il club nerazzurro che, dunque, potrebbe chiudere l’affare.

Palacios, svolta vicina per il giovane argentino? La situazione

Palacios, come detto, è il giocatore preferito per quanto riguarda la retroguardia nerazzurra. Il giocatore è stato osservato molte volte dagli scout nerazzurri ed è considerato un giocatore perfetto, per caratteristiche, per fare da vice-Bastoni. E nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe essere arrivata la svolta. Infatti, l’Independiente Radavivia ha deciso di non riscattare il 50 per cento del cartellino del ragazzo per 2 milioni di euro. Dunque, i nerazzurri, avranno un compito più facile e potranno contrattare il ragazzo con un solo interlocutore, il Talleres. Per portare a Milano il ragazzo, si sta muovendo in prima persona anche il vice-presidente nerazzurro, Javier Zanetti.

Per l’argentino c’è concorrenza: pronta l’alternativa per i nerazzurri

Il difensore argentino è il primo nome della lista. Ma su di lui c’è la forte concorrenza della Bundesliga. Il Borussia Monchengladbach e lo Stoccarda, hanno intenzione di investire su di lui. Il ragazzo preferisce il trasferimento a Milano, ma l’Inter non può andare oltre i 6 milioni di euro. Per questo, nel caso in cui ci fossero brutte sorprese, ecco che Marotta e Ausilio avrebbero pronta l’alternativa. Si tratta di Faye, giovane classe 2004 in uscita dal Barcellona su cui ci sono anche gli interessamenti di tantissime società europee. Nelle prossime ore si capirà di più. L’Inter avrà un altro difensore. Poi, finalmente, sarà solo campo e solo partite di campionato e Champions League.